ЗАМАНА - Министр образования Дагестана на совещании начальников УО призвал усилить воспитательную работу в школах

Министр образования Дагестана на совещании начальников УО призвал усилить воспитательную работу в школах

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18 октября, 2021. Понедельник 11:41
Министр образования Дагестана на совещании начальников УО призвал усилить воспитательную работу в школах

На совещании с руководителями управления образования (УО) врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев призвал директоров образовательных учреждений усилить воспитательную работу с учащимися. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

Министр образования Дагестана на совещании начальников УО призвал усилить воспитательную работу в школах
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Он в частности напомнил о недавнем трагическом происшествии в Лицее № 51, когда на фоне личной неприязни один ученик нанес смертельное ножевое ранение своему однокласснику.

«ЧП в Лицее № 51 – это результат халатного отношения ответственных за воспитательный процесс работников. Заходите в школы без предупреждения, посмотрите, как дети общаются на переменах. Организуйте экскурсии в СИЗО для старшеклассников, вовлекайте детей с девиантным поведением в общественную деятельность. После этого ЧП мы многое должны пересмотреть», – подчеркнул Бучаев.

В свою очередь директор Республиканского многопрофильного лицея-интерната (РМЛИ) для одарённых детей Альбина Шутунова поделилась с коллегами методиками организации воспитательного процесса в школе.

Она также отметила, что даже среди одарённых детей попадаются индивидуумы с различными отклонениями от поведенческих норм. Такие есть и среди учащихся РМЛИ, все они состоят на внутришкольном учёте.

 

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