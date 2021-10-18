В Дагестане стартует второй этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью"

В период с 18 по 29 октября 2021 года на территории Республики Дагестан стартует второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

К мероприятиям будут привлечены специалисты профильных министерств и ведомств республики: образования, по делам молодёжи, физической культуры и спорта, культуры, Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РД.

Планируется проведение профилактических мероприятий в образовательных, спортивных организациях, учреждениях социальной защиты населения, встречи с населением.

Если у Вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться в УКОН МВД по РД «994-994» или оставить обращение на сайте МВД по Республике Дагестан.

Наркоконтроль предупреждает

об ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков

Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотиков СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

Так Вы можете спасти чью-то жизнь. Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ звоните:

Телефон доверия Управление по контролю за оборотом наркотиков

МВД по Республике Дагестан 8 (8722) 994-994.