«На встречных курсах»

Завершилось трехдневное пребывание в Дагестане группы сенаторов Совета Федерации. Его лейтмотивом, пожалуй, стала оценка первого заместителя председателя верхней палаты российского парламента Андрея Яцкина. Он сказал, что «команда Совета Федерации» и «команда Сергея Меликова» на деле проявили готовность сообща работать в нужном направлении, и предложил действовать «на встречных курсах».

Напомним, что, как сообщала «Молодежка», в среду в Дагестан прибыла делегация Совета Федерации, в состав которой вошли сенаторы Виктор Бондарев, Александр Варфоломеев, Андрей Шевченко, Владимир Городецкий, Дмитрий Кузьмин, а также заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда Алексей Головин и его советник Евгений Кискин. Вечером того же дня в республику прилетел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Уже в Дагестане к ним присоединился Ильяс Умаханов.

Программа визита была плотно привязана к тематике социально-экономического развития Дагестана, по которой еще весной (а точнее, 17 марта, по итогам Дней Дагестана в верхней палате федерального парламента) было принято постановление, оно так и называлось – «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».

Каждый из трех дней сенаторов в республике был заполнен участием в тех или иных мероприятиях («Молодежка» сообщала о мероприятиях с их участием в среду и четверг).

«Огромный потенциал»

Таково мнение Андрея Яцкина: у Дагестана огромный потенциал для устойчивого социально-экономического развития, привлечения инвестиций и роста качества жизни людей.

По словам первого вице-спикера верхней палаты парламента, важно, чтобы при этом республика ощущала поддержку и внимание федерального центра.

А говорил он об этом в пятницу, которая началась для сенаторов с выездного заседания четырех комитетов Совета Федерации в Махачкале. Открыл его сам Андрей Яцкин, а Сергей Меликов в своем стартовом выступлении обозначил основные проблемы социально-экономического характера, требующие решения.

Это, к примеру, отставание по основным показателям от средних федеральных в 2,8 раза. Это нехватка рабочих мест при демографическом росте. Это проблемы в сфере энерго- и водоснабжения, это ветхость коммунальных сетей. Это дорожно-транспортная тематика.

Изменения должны быть такими, чтобы каждая семья почувствовала повышение уровня жизни, – так Меликов обозначил критерий перемен. Несмотря на положительные темпы социально-экономического развития республики, они не могут устраивать, добавил руководитель региона.

Вместе с тем в республике активно развиваются агропромышленный комплекс, туризм, легкая промышленность, сказал глава региона. Проводится работа по созданию благоприятного инвестиционного климата и необходимых условий для развития транспортно-логистического комплекса. Но при этом имеются проблемы, связанные, прежде всего, с инфраструктурными ограничениями, которые мешают динамичному развитию отраслей. Кроме того, Сергей Меликов сказал об отставании от других регионов в плане цифровизации экономики.

Чиркей – Махачкала – Каспийск – Избербаш – таким будет новый республиканский водопровод

Врио первого заместителя председателя правительства республики Нюсрет Омаров рассказал о подробностях по тем вопросам, которые обозначены в постановлении Совета Федерации. На сегодня не определены источники финансирования завершения строительства объектов здравоохранения – больницы в городе Избербаше, родильного дома в городе Кизилюрте и реконструкции больницы в селе Ахты.

Омаров коснулся и транспортной проблематики, высказавшись по теме строительства северного обхода Махачкалы: «Ввиду остроты проблемы считаем необходимым в 2022 году рассмотреть вопрос финансирования разработки ПСД, а само строительство начать с 2023 года».

Что касается реконструкции КОРа, принято решение снять проблему путем строительства нового водопровода Чиркей – Махачкала – Каспийск – Избербаш и с последующим продолжением на юг. Источником финансирования строительства определен инфраструктурный кредит в размере 10,5 млрд рублей. Заявка представлена в минстрой России.

Далее к обсуждению в режиме видео-конференц-связи присоединились представители различных федеральных ведомств. Примечательно, что одному из них Андрей Яцкин предложил «давайте не будем играть в футбол» и работать сообща. К примеру, если в самом деле решение какого-либо вопроса затягивается в связи с оформлением и подачей заявки (отсюда, из республики), то федеральные структуры могут и помогать в этом процессе.

«Дагестан – это приоритетная повестка Совета Федерации»

Об этом прямо после выездного совещания в общении с прессой сказал Андрей Яцкин. Он добавил, что вопросы это комплексные: «Они сегодня также прозвучали на совещании. По некоторым из них уже достигнуто взаимопонимание с федеральными органами исполнительной власти. Определенные вопросы, в которых были пробуксовки, мы сегодня постарались прояснить и наметили дорожную карту для дальнейшей реализации».

«Я признателен команде Республики Дагестан, которая добросовестно подготовилась к сегодняшнему совещанию. Подтверждаю, что приоритетные вопросы поддержки региона останутся в повестке Совета Федерации», – подытожил зампред Совета Федерации.

В этом же пресс-подходе Сергей Меликов поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за глубочайший контроль реализации постановления.

«Чтобы динамично развиваться, нам нужно сегодня решить инфраструктурные проблемы. Это одно из важных направлений, которое мы обозначали на повестке Дней Республики Дагестан в Совете Федерации. Кроме того, туда входят вопросы, касающиеся медицинского обслуживания и обеспечения населения. Благодаря постановлению мы получили более 1000 дополнительных должностей для организаций скорой помощи, которые финансируются из федерального бюджета. Это уже реализовано», – сказал глава Дагестана.

Андрей Шевченко еще раз сказал о туристической направленности Дагестана. Его оценки по этому вопросу «Молодежка» уже озвучивала в среду.

«Историческое поселение Дербент – всемирное наследие ЮНЕСКО. К нему должно быть особое отношение. Повторюсь, потенциал огромный», – добавил сенатор.

Самый южный

Далее сенаторы отправились как раз в Дербент, где их встретили с «хлебом-солью». Здесь сенаторов сопровождали председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров и мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

В Дербенте представители Совета Федерации проинспектировали ход реализации мероприятий по формированию комплексного плана развития города, строительству водовода Кайтаг – Дербент и реконструкции городских очистных сооружений.

Сенаторы с интересом посетили древнюю крепость Нарын-кала, внимательно выслушав рассказ местного гида. Они задали немало уточняющих вопросов о самой крепости, ее истории, а также о планах провести канатную дорогу от побережья к Нарын-кале.

«Красиво!» – так лаконично и позитивно отреагировал один из сенаторов на открывающийся вид с крепости на Дербент, его окрестности и приморскую полосу каспийского побережья.

Кроме того, представители Совета Федерации осмотрели производственные мощности Дербентского коньячного комбината.

Интересно, что в одном из объектов Дербента при просмотре видеосюжета о плане развития муниципалитета сенаторы пересеклись с находящимся в те же часы в городе председателем наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным (его в поездке в южный город сопровождал врио председателя правительства республики Абдулпатах Амирханов).

А перед вылетом из столицы республики в Москву им была представлена презентация реконструкции аэропорта «Уйташ».