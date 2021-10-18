В Ахтынском районе прошло грандиозное празднование Дня Ахтынских яблок

Праздник народной культуры "День Ахтынских яблок" зародился сравнительно недавно, но уже успел стать одним из любимых среди жителей и гостей района.

Ведь это прекрасная возможность одномоментно познакомиться с бытом и культурой всех поселений района, отличных друг от друга и единых словно самоцветы, собранные в одно драгоценное украшение. А в основном своём значении праздник нацелен на модернизацию садоводства, развитие опыта сельхоз товаропроизводителей. Также это дополнительная возможность для аграриев озвучить проблемные вопросы, возникающие при выращивании, переработке и реализации плодовых культур.

Свою историю праздник начал в 2015 году, когда инициативу местных энтузиастов: директора Ахтынского краеведческого музея, заслуженного работника культуры РД, садовода-любителя Ахмеда Дагларова и бывшего директора прославленного садоводческого совхоза «Заря» Кардаша Мамалиева, поддержал Глава "Ахтынского района" Осман Абдулкеримов. После, праздник отмечался на каждый второй год, что приходился урожайным. И уже 4й по счету День Ахтынских яблок встретили жители и гости муниципалитета.

К созданию именитого сорта ахтынских яблок, капусты и лезгинской породы овец привела профессиональная деятельность уроженца Ахтынского района, ученого-селекционера, основателя и первого директора Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства, заслуженного деятеля науки РСФСР Фрида Гасановича Кисриева. Благоприятные климатические условия для выращивания плодовых культур: выгодная высота, умеренная температура и самая длительная продолжительность солнечного дня по региону придают районированному сорту яблок особые качества плотности и сочности, насыщенный вкус и аромат.

Вниманию участников торжества были представлены майданы сельских поселений, творческие выставки, продукция местных аграриев и кооперативов.

Открывали выставочную экспозицию учреждения дополнительного образования, где талантливые самородки Ахтынского района развивают свои способности.

Почетных гостей торжества у каждого майдана, со свойственным радушием,

встречали диаспора уроженцев села и местные жители.

Слово для открытия праздничного гала-концерта было предоставлено главе МР "Ахтынский район" Осману Абдулкеримову.

Руководитель муниципалитета, в своём докладе, высоко отметил заслуги

прославивших имя района знатных садоводов, животноводов, рабочих, тружеников села и поблагодарил земляков, которые своим трудом, идеями и талантом вносят вклад в развитие Ахтынского района.

С поздравлением к ахтынцам обратились: заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Зураб Куччаев; новоизбранный депутат Народного Собрания РД Магомед Алиханов, руководители двух соседствующих районов: Рутульского и Докузпаринского- Ибрагим Ибрагимов и Магомед Шамилов.

В рамках концерта прошло награждение представителей агропромышленного комплекса муниципалитета Почетными грамота и Благодарностями от имени министра сельского хозяйства и продовольствия РД Баттала Батталова и Главы МР «Ахтынский район» Османа Абдулкеримов.

Также Почетными грамотами Министерства образования и науки РД награждены 4 работника образования.

По итогам смотр-конкурса на «Лучший майдан» 1 место присуждено СП «сельсовет Ахтынский», 2 и 3 место распределились между майданами сельских поселений Фий и Смугул.

Яркая концертная программа была представлена номерами артистов народного ансамбля «Тури», государственного ансамбля танца «Каспий», Таиры Муспаховой, Диляры Надыровой, Эльмиры Карахановой, Брембега Гусейханова, Рукият Гамзатовой и других звезд эстрады.

Комментируя значимость праздника Осман Абдулкеримов подчеркнул:

"Для нас служат примером высочайшей чести и достоинства представители старшего поколения, чьим трудом преображался наш район, а его имя славилось на весь Советский Союз. Праздник «День ахтынских яблок» -это возможность приравняться к примеру трудолюбия наших предков, сохранить и передать накопленный опыт подрастающему поколению»

Участниками праздничных мероприятий стали тысячи жителей и гостей района.