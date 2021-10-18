



«Перепись населения очень важна для региона и страны в целом. Она позволяет государству оказывать точечную поддержку в необходимых направлениях и отраслях. В этом году у нас есть возможность пройти перепись онлайн, что очень удобно. Также хочу отметить, что весь период переписи будут работать волонтеры. Они будут информировать дагестанцев о возможности участия во Всероссийской переписи населения, а также проведут информационные кампании в вузах и ссузах», - рассказал Камил Саидов.



Добавим, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять участие в переписи можно через портал «Госуслуг» или в Многофункциональных центрах «Мои документы». Также можно встретиться с переписчиком дома и ответить на его вопросы. Подробная информация представлена на сайте: https://www.strana2020.ru/. Предварительные результаты переписи будут опубликованы на сайте Росстата в апреле 2022 года.