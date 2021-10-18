ЗАМАНА - Правительство РФ утвердило комплексный план развития города Дербента до 2025 года

Правительство РФ утвердило комплексный план развития города Дербента до 2025 года

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18 октября, 2021. Понедельник 07:10

 

Правительством Российской Федерации утвержден комплексный план развития древнего города Дербента. Он направлен на решение основных инфраструктурных ограничений, препятствующих развитию туризма и повышению качества городской среды. Минэкономразвития России будет осуществлять софинансирование комплексного плана развития.

Правительство РФ утвердило комплексный план развития города Дербента до 2025 года
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Благодаря реализации проекта получится снизить дефицит водоснабжения, обустроить инфраструктуру водоотведения и развить социальную инфраструктуру, повысить уровень благоустройства и, как следствие, предложить инвесторам площадки для строительства жилых микрорайонов и «объектов притяжения».

«Средства федерального бюджета планируется направить на создание туристических объектов – канатной дороги и набережной, благоустройство магальной части и соснового бора. Часть средств также пойдет на строительство очистных сооружений и водоводов, социальных и инженерных объектов», – пояснил Сергей Назаров, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов транспортной инфраструктуры.

За счет частных инвестиций планируется построить объекты туристской инфраструктуры, религиозных сооружений, гостиниц, культурного центра и жилых домов.

По словам Врио Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова, исполнение комплексного плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана, внесет существенный вклад в увеличение туристического потока всего региона: «К 2025 году город должен значительно преобразиться. При этом цель – не просто сделать из города типовой мегаполис, а сохранить его особенный колорит и исторический облик, неповторимую архитектуру, обеспечить атмосферу комфорта и безопасности, где будет приятно проводить время как местным жителям, так и туристам».
К 2025 году ожидается рост туристического потока в 5 раз (с 0,15 млн чел/год до 0,7 млн чел/год), в 5 раз увеличится количество коллективных средств размещения (с 590 тыс. коек до 3125 тыс. коек), в городе станет на 4,3 тыс. больше рабочих мест (с 21,2 тыс. до 25,5 тыс.).

 

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