ЗАМАНА - Эльмира Кожаева о Сергее Меликове: "Так мало кто работает"

Эльмира Кожаева о Сергее Меликове: "Так мало кто работает"

Автор
16 октября, 2021. Суббота 07:06

– Сразу замечу, что все триста шестьдесят пять рабочих дней врио Главы Дагестана Сергея Меликова полны инициатив, работы, поездок, рабочих встреч, поиска новых путей развития родного Дагестана. Так, наверное, во властных органах республики трудился редко кто. Помним его прилет в республику уже в должности его руководителя, аэропорт г.Махачкалы, журналистов окруживших и буквально засыпавших Меликова вопросами о повестке его деятельности на посту первого лица региона. На это Сергей Алимович ответил, что будет работать в соответствии плана, задач и указаний, определенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Эльмира Кожаева о Сергее Меликове: "Так мало кто работает"
Информация

Он продолжил и весьма активно работу Оперштаба республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Приоритетными задачами назвал социально-экономическое развитие региона, противодействия экстремизму, коррупции, обеспечение граждан энергетикой, газом, чистой водой.Это по его личной инициативе и при поддержке со стороны руководства страны успешно и организованно прошли Дни Дагестана в Совете Федерации РФ в марте этого года. Сенаторы поддержали предложения по социально-экономическому развитию региона. Среди них, и это особенно важно для нас, жителей Северной зоны Дагестана, был поднят вопрос опустынивания Кизлярских пастбищ, земель отгонного животноводства, большая часть которых расположена в Ногайском районе. И эта проблема, поднятая в те дни, тоже была услышана и одобрена высшим органом власти в нашей стране. Сегодня Правительство РФ уже работает над решением всех этих проблемных вопросов.

Кстати, в июне текущего года Сергей Алимович нашел время лично посетить и наш Ногайский район, встретится с руководством, активом района, с педколлективами сел Орта-Тюбе и Терекли-Мектеба, жителями района, работниками учреждений культуры. Люди отметили в нем его решительность, принципиальность руководителя, личную скромность, общительность. В тот же день дал слово построить новую школу на 700 мест в селе Терекли-Мектеб, отремонтировать ряд зданий в райцентре. Он также побывал и в редакции нашей газеты.

По мнению Меликова, для руководителя очень важна обратная связь с населением республики, чтобы знать проблемы и чаяния людей, чтобы вовремя их услышать и понять. Поэтому уже в середине лета в Дагестане тоже начал функционировать ЦУР (Центральное управление регионом), который ежедневно мониторить социальные сети и выявляет проблемы жителей региона.

Недавно прошла презентация Стратегии социально-экономического развития республики. На этом мероприятии Сергей Меликов отметил ее главные направления. И все они в итоге должны, безусловно, позволить каждой дагестанской семье почувствовать реальное улучшение уровня их жизни.

И сегодня хотя жители и видят изменения, идущие рядом, будь это строительство и ремонт уличных дорог и автодорог, мостов, новых школ и детских садов, объектов здравоохранения и т.д., но по определению главы республики эти темпы не могут нас устраивать. Регион все еще отстает по основным показателям социально-экономического развития на душу населения от средних значений в целом по стране.

Глава республики до 2024 года поставил перед всеми нами задачу вывода региона из отставания от других субъектов Федерации. «Если мы не достигнем тех показателей, которые существуют в среднем по России, не сможем развиваться дальше. Нам не на что будет опереться», – заявил Меликов. И я считаю, что задачу руководитель региона поставил правильно и очень серьезно. Знаю, верю, что Сергей Алимович приложит все свои силы, чтобы республика достигла поставленной цели.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top