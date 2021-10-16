Он продолжил и весьма активно работу Оперштаба республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Приоритетными задачами назвал социально-экономическое развитие региона, противодействия экстремизму, коррупции, обеспечение граждан энергетикой, газом, чистой водой.Это по его личной инициативе и при поддержке со стороны руководства страны успешно и организованно прошли Дни Дагестана в Совете Федерации РФ в марте этого года. Сенаторы поддержали предложения по социально-экономическому развитию региона. Среди них, и это особенно важно для нас, жителей Северной зоны Дагестана, был поднят вопрос опустынивания Кизлярских пастбищ, земель отгонного животноводства, большая часть которых расположена в Ногайском районе. И эта проблема, поднятая в те дни, тоже была услышана и одобрена высшим органом власти в нашей стране. Сегодня Правительство РФ уже работает над решением всех этих проблемных вопросов.
Кстати, в июне текущего года Сергей Алимович нашел время лично посетить и наш Ногайский район, встретится с руководством, активом района, с педколлективами сел Орта-Тюбе и Терекли-Мектеба, жителями района, работниками учреждений культуры. Люди отметили в нем его решительность, принципиальность руководителя, личную скромность, общительность. В тот же день дал слово построить новую школу на 700 мест в селе Терекли-Мектеб, отремонтировать ряд зданий в райцентре. Он также побывал и в редакции нашей газеты.
По мнению Меликова, для руководителя очень важна обратная связь с населением республики, чтобы знать проблемы и чаяния людей, чтобы вовремя их услышать и понять. Поэтому уже в середине лета в Дагестане тоже начал функционировать ЦУР (Центральное управление регионом), который ежедневно мониторить социальные сети и выявляет проблемы жителей региона.
Недавно прошла презентация Стратегии социально-экономического развития республики. На этом мероприятии Сергей Меликов отметил ее главные направления. И все они в итоге должны, безусловно, позволить каждой дагестанской семье почувствовать реальное улучшение уровня их жизни.
И сегодня хотя жители и видят изменения, идущие рядом, будь это строительство и ремонт уличных дорог и автодорог, мостов, новых школ и детских садов, объектов здравоохранения и т.д., но по определению главы республики эти темпы не могут нас устраивать. Регион все еще отстает по основным показателям социально-экономического развития на душу населения от средних значений в целом по стране.
Глава республики до 2024 года поставил перед всеми нами задачу вывода региона из отставания от других субъектов Федерации. «Если мы не достигнем тех показателей, которые существуют в среднем по России, не сможем развиваться дальше. Нам не на что будет опереться», – заявил Меликов. И я считаю, что задачу руководитель региона поставил правильно и очень серьезно. Знаю, верю, что Сергей Алимович приложит все свои силы, чтобы республика достигла поставленной цели.