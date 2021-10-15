ЗАМАНА - В Избербаше дети-сироты получили квартиры

В Избербаше дети-сироты получили квартиры

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15 октября, 2021. Пятница 17:02
В Избербаше дети-сироты получили квартиры

14 октября в конференц-зале администрации Избербаша путем жеребьевки распределили 15 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава Избербаша Магомед Исаков поделился радостью за горожан, которые получат свое собственное жилье. «Искренне желаю, чтобы в дальнейшем ваша жизнь сложилась удачно, и вы смогли реализовать все свои планы!», – сказал он. По словам Исакова, за этим событием стоит серьезный труд многих людей, которые активно реализуют в Избербаше те задачи, которые ставит Глава Республики Сергей Меликов. «В частности речь идет о реализации федеральной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во всех субъектах Российской Федерации», – отметил он.

Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/v-izberbashe-deti-siroty-poluchili-kvartiry/

В Избербаше дети-сироты получили квартиры
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