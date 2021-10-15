Ректор ДГУ поздравил Сергея Меликова с избранием на должность Главы Дагестана

«Уважаемый Сергей Алимович!



От лица коллектива университета и себя лично поздравляю Вас с избранием на должность Главы Дагестана.



Ваша победа – это высокая оценка Вашей деятельности на различных государственных должностях, признание профессионализма и большого вклада в развитие региона.



Уверен, что Вам удастся обеспечить рост благосостояния многонационального дагестанского народа, а также решить важнейшие социально-политические и экономические вопросы. А мы со своей стороны, как главный вуз республики, нацелены на решение задач кадрового обеспечения для комплексного развития региона.



Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, а Дагестану – мира, стабильности и процветания», - подчеркнул Рабаданов.