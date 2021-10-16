«ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ

Торжественное празднование 90-летия вуза состоялось в актовом зале Дагестанского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

В юбилейных мероприятиях принял участие Глава Дагестана Сергей Меликов.

До начала торжественной части в фойе актового зала в учебно-лабораторном корпусе ведущего вуза республики Сергей Меликов осмотрел выставку достижений университета.

Разделить радость праздника с ДГУ пришли представители науки и общественности Дагестана, члены руководства республики – Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров, врио заместителя Председателя Правительства РД Мурад Казиев, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.

Праздничное мероприятие началось с торжественного гимна студенчества «Гаудеамус». Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов поблагодарил всех, кто нашел возможность присутствовать на торжестве, и предоставил слово руководителю региона.

Глава республики назвал Дагестанский государственный университет выдающимся научно-образовательным учреждением. «В этом году мы отмечаем 100-летие Дагестанской АССР, и, я думаю, одним из этапов становления государственности явилось создание ДГУ. Это один из старейших вузов, глубокоуважаемый университет, который на самом деле сегодня почитают во всех уголках нашей страны», – подчеркнул Меликов.

Как отметил Сергей Меликов, за эти десятилетия пройден огромный и сложный путь становления и развития ведущего университета Дагестана и одного из ведущих вузов Северного Кавказа. Создание научно-образовательного центра такого уровня – дело не одного года – результат колоссального труда выдающихся ученых, организаторов науки и образования, всего многотысячного коллектива ученых и преподавателей.

«Нас всех объединяет желание видеть наш университет мощным, высокопрофессиональным и, безусловно, современным, но не потерявшим традиции длинного 90-летнего пути. Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы самая светлая сакля Дагестана и впредь занимала достойное место в системе образования Дагестана и России», – заключил Меликов.

В числе гостей юбилейного торжества – директор Департамента государственной службы и кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Свистунов, который зачитал поздравление от имени Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. «Вуз прошел серьезный путь развития, сегодня это многопрофильный научный комплекс, оказывающий заметное влияние на развитие науки. Для многих россиян, в том числе и за пределами Дагестана, ДГУ – это альма-матер, путевка в жизнь и лучшие воспоминания о студенческом времени. Желаю Вам, всему коллективу и студентам университета крепкого здоровья, благополучия, динамичного развития и процветания, успехов в достижении новых высот на благо развития российской науки и образования», – говорилось в приветственном адресе.

Алексей Свистунов назвал ДГУ – прекрасной звездой в созвездии лучших российских университетов: «Впереди – много задач и, уверен, много побед. Успехов вам и процветания».

Муртазали Рабаданов рассказал об историческом пути и важных вехах становления вуза и отметил, что за прошедшие десятилетия университет вырос в крупнейший на Юге России авторитетный инновационно-образовательный центр, осуществляющий все уровни довузовского, высшего, дополнительного и послевузовского образования.

Ректор вспомнил преподавателей и сотрудников прошлых лет и работающих в университете сегодня. Вуз не только кузница профессиональных кадров, из стен ДГУ вышли многие именитые ученые общественные деятели и спортсмены.

В рейтинге вузов России, чьи выпускники внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие страны, в подготовку управленческой и научной элиты страны, Дагестанский государственный университет вошел в 20 лучших вузов страны. Более 40 лет ДГУ готовит специалистов для зарубежных стран.

В настоящее время основная задача вуза – подготовка и трудоустройства востребованных специалистов, способных работать в инновационных отраслях экономики и в современном цифровом обществе.

Ректор поздравил коллег, весь профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников университета со знаменательной датой, отметив, что юбилей важное событие не только в вузовской среде, но и в жизни всей республики.

«Опираясь на сложившиеся традиции, вуз укрепляет образовательную и производственную инфраструктуру, осваивает новые, востребованные специальности, внедряет современные образовательные технологии, – отметил ректор. – Убежден, что мы вместе будем укреплять авторитет, престиж университета, вносить достойный вклад в развитие научно-технического и экономического потенциала Дагестана».

Поздравил университет с юбилеем и Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

Много теплых слов об университете было сказано гостями: пожелания успехов и процветания вузу прозвучали от исполнительного директора Ассоциации университетов Прикаспийских государств, профессора Юрия Пименова, Почетного профессора ДГУ, руководителя Центра изучения Ирана и Евразии Мехди Санаи, ректора Бакинского государственного университета (Азербайджан) Эльчина Бабаева, ректоров дагестанских вузов, ветерана университета Людмилы Авшалумовой и самих студентов.

«По многим рейтингам ДГУ известен, как вуз, с которого можно брать пример, надеюсь, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться», – сказал Юрий Пименов.

С приветственным словом выступила учёный, государственный и общественный деятель, заведующая кафедрой истории религий, почетный работник культуры РФ Людмила Авшалумова.

Людмила Хизгиловна поведала, что значит для нее университет, в котором она работает более 60 лет.

«У каждого из нас находится в сердце уголок, в котором мы храним память о преподавателях. Желаю профессорско-преподавательскому составу крупных научных достижений, работы в атмосфере взаимного понимания, талантливых и благодарных студентов. А студентам — быть достойными предшественников, смелых идей, проектов, прекрасной студенческой жизни.В самой светлой сакле Дагестана всегда учили разумному, доброму, вечному, да здравствует ДГУ», – призвала Авшалумова.

От имени всех всего студенческого братства выступила председатель Координационного совета Студенческого научного общества ДГУ, именной стипендиатПрезидента РФ Сапият Магомедова.

Она поблагодарила весь коллектив вуза за неоценимый вклад в развитие и становление каждого студента.

«Выпускники ДГУ могут с уверенностью сказать, что университет одна из самых светлых страниц в жизни. ДГУ 90 лет тесно связан со становлением страны, с развитием человеческого потенциала, хорошая площадка для реализации возможностей и становления. Здесь студенты начинают мыслить по-новому, решают, казалось бы, невозможные практические задачи», – считает девушка.

Поздравления гостей сменились профессионально исполненными концертными номерами талантливых студентов. Зажигательная лезгинка, бальные композиции, попурри из национальных песен, проникновенное чтение авторского стихотворения – студенты ДГУ, проявляют незаурядные способности не только в науке, но и в творчестве.

Завершилось торжественное мероприятие песней об университете в исполнении вокальной группы Студенческого клуба ДГУ.