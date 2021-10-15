Делегация осмотрела территорию учреждения и проверила текущие мощности сооружений. Директор МУП Сайдулхан Сайдулханов рассказал, что очистные сооружения ежесуточно принимают более 135 тыс. кубов стоков. По его словам, этого объема не хватает и необходимо расширение до 450 тыс. кубов. Первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров добавил, что такое расширение необходимо с учетом перспективы роста городов Махачкала и Каспийск. Он также подчеркнул необходимость обновления технологий.

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко прокомментировал, что важно наиболее точно рассчитать нужные объемы для расширения очистных сооружений, так как стоки, свыше ежесуточной нормы, сбрасываются в море.

«Для предотвращения слива стоков в море нельзя ошибиться с расчетами, необходимо учитывать факт роста городов и их населения», – сказал Шевченко и напомнил, что проект строительства и реконструкции очистных сооружений поддержан Советом Федерации. На итоговом совещании с федеральными ведомствами, 15 октября, этот вопрос также будет рассмотрен.

Напомним, существующие канализационные очистные сооружения были построены в конце 70-х годов (I-я очередь) и были рассчитаны на население численностью 300 тыс. человек. Сегодня фактически в Махачкале и Каспийске проживают более 1,1 млн чел., что превышает указанный показатель в 3,5 раза.