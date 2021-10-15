ЗАМАНА - Сам себе переписчик: как пройти перепись населения онлайн

Сам себе переписчик: как пройти перепись населения онлайн

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15 октября, 2021. Пятница 15:42

В России начался основной этап переписи населения, он продлится до 14 ноября 2021 года. Впервые в истории страны перепись будет цифровой — можно не ждать, пока в дверь постучит переписчик, а сделать все самостоятельно на «Госуслугах».

Сам себе переписчик: как пройти перепись населения онлайн
Информация

Ничего сложного в электронной переписи нет: вам нужен только компьютер или смартфон и немного свободного времени. Далее заходите на сайт «Госуслуг» (если нет учетной записи — придется зарегистрироваться), выбираете услугу «Пройти перепись населения», заполняете анкету и нажимаете кнопку «Завершить» по окончании.

 

Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз — например, материал стен и дата постройки дома, так что электронная перепись еще и сэкономит вам время.

По завершении на почту или мобильный телефон вам придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена семьи (если вы записали всё за них). Покажите эти коды переписчику, который придет к вам, чтобы записи в Росстате не дублировались.

 

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взяты из открытых источников
 

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