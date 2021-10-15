Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз — например, материал стен и дата постройки дома, так что электронная перепись еще и сэкономит вам время.

По завершении на почту или мобильный телефон вам придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена семьи (если вы записали всё за них). Покажите эти коды переписчику, который придет к вам, чтобы записи в Росстате не дублировались.