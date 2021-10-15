Сергей Меликов: вступление в должность Главы Республики Дагестан – это великая честь и высокая ответственность

Участие в мероприятии приняли Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, Председатель Правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев, Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин, Руководитель Администрации Губернатора Астраханской области Павел Паутов, сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы ФС РФ, депутаты Народного Собрания РД, члены Правительства РД, руководители правоохранительных и судебных органов региона, судьи Конституционного суда РД, главы муниципалитетов, Герои России, представители политических партий, религиозных объединений и общественных организаций, СМИ.

В соответствии с Постановлением Народного Собрания РД, которое огласил спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров, новый руководитель субъекта будет исполнять свои обязанности 5 лет.

По традиции в рамках церемонии вновь избранный Глава Дагестана принес присягу:

«Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, единство и территориальную целостность Республики Дагестан, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Республики Дагестан», – сказал Сергей Меликов.

Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с избранием на должность Главы Дагестана и оказанным Президентом России и Народным Собранием республики высоким доверием.

«Это значит, что прошедший год, в течение которого Вы исполняли обязанности Главы Республики Дагестан, был использован для углубленного изучения ситуации в регионе, налаживания взаимодействия органов исполнительной власти с другими структурами, определения приоритетных участков приложения усилий.

В первую очередь, речь, конечно, идет о необходимости модернизации всей сетевой инфраструктуры региона: систем водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения», – обозначил Юрий Чайка, отметив при этом большие шаги, уже сделанные в этом направлении. По его словам, решение данной задачи даст серьезный импульс социально-экономическому развитию республики, реализации инвестпроектов, которые направлены на создание новых производственных мощностей и рабочих мест.

В текущем году количество туристов, посетивших разнообразные достопримечательности Дагестана и побережье Каспия, увеличилось примерно на 20 процентов. Налажено плотное и эффективное сотрудничество в рамках реализации совместных проектов с Министерством обороны Российской Федерации. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе.

«Главная цель – создать возможности для самореализации каждого человека и повысить качество жизни в Республике Дагестан. Для этого у региона есть все возможности. Уверен, Ваш богатый жизненный, профессиональный опыт будет способствовать достижению поставленных задач», – заявил Юрий Чайка и заверил, что Сергей Меликов может рассчитывать и на его поддержку как полномочного представителя Президента России в СКФО, и на поддержку федеральных органов власти в округе.

Приветствие от имени Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко зачитал Андрей Яцкин. «К руководству регионом Вы пришли опытным управленцем и организатором, настоящим профессионалом, имеющим практику работы в различных сферах государственной деятельности. Благодаря целеустремленности, ответственности, решительности, личному мужеству и глубокому знанию проблем Республики Дагестан вам за короткое время удалось многое сделать для ускорения развития ее экономической и социальной сферы», – подчеркнула в своем поздравлении Матвиенко, особо отметив внимание Сергея Меликова к вопросам сохранения мира и стабильности в регионе, укрепления межнациональной дружбы и межконфессионального сотрудничества и консолидации.

Со своей стороны Первый заместитель Председателя СФ РФ заверил, что Совет Федерации всегда будет держать руку на пульсе в части решения проблем социально-экономического развития Дагестана.

Андрей Яцкин также призвал депутатов Народного Собрания региона совместными усилиями с Главой республики решать имеющиеся проблемы и пожелал в этом успеха.

Рамзан Кадыров, выступая перед собравшимися, пожелал Сергею Меликову успехов на высоком государственном посту: «Я уверен, что всему дагестанскому народу повезло с руководителем региона, а Сергею Алимовичу в свою очередь повезло быть руководителем прекрасной во всех отношениях республики.

Я знаю Сергея Алимовича давно, еще со времен его службы в Чеченской Республике, где он проявил себя как порядочный и честный офицер. Позже, будучи полпредом Президента России на Северном Кавказе, он успешно занимался вопросами развития экономики и социальной сферы округа. Считаю, что с таким большим опытом и с богатым потенциалом республики Сергей Алимович имеет отличные шансы добиться положительных результатов во всех сферах жизнедеятельности региона».

По словам Кадырова, республики всегда славились крепкой дружбой. «Как бы и кто бы не пытался нас разделить, мы все равно были, есть и будем братскими народами с общей историей и культурой. Искренне желаю дагестанскому народу процветания», – сказал Глава Чеченской Республики.

Поздравил Сергея Меликова и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов: «Я с огромным удовольствием нахожусь сегодня в этом зале. Сергей Алимович, рад Вас поздравить со вступлением в должность Главы Республики Дагестан – удивительного, самобытного региона, одного из самых красивых и многонациональных в нашей стране. Убежден, что Ваш долгий опыт руководителя приведет к развитию и благополучию жителей Республики Дагестан. Очень рад приветствовать сегодня своих коллег, друзей и соседей. Думаю, мы всегда были и будем братскими народами и республиками», – сказал он.

Сергей Меняйло в свою очередь отметил, что Дагестан – древняя земля с удивительной историей, многообразием традиций и очевидными перспективами социально-экономического развития. Он так же добавил, что регион ему очень хорошо знаком, так как он служил в Дагестане 7 лет и сохранил об этом самые теплые воспоминания.

«Сергей Алимович, мы с Вами знакомы уже давно. Вы – человек, который обладает волей, характером, пониманием происходящих процессов и искренним патриотизмом. Эти качества будут служить прочным фундаментом на непростом, ответственном посту», – сказал Меняйло.

Слова поддержки высказал также Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков: «Дорогие друзья, позвольте прежде всего, от души поздравить Сергея Алимовича со вступлением в должность. Сегодняшнее событие станет не только значимой вехой, но и ответственным этапом его жизни, что будет иметь важное значение для будущего Дагестана. Глубоко отрадно, что в нынешнее непростое время вашу республику возглавил человек обладающий мудростью, глубокими знаниями и жизненным опытом, чья биография является примером преданности и беззаветного служения Отечеству. Особенно важно, что у него искреннее желание достойно послужить республике и оправдать высокое доверие, оказанное ему многонациональным Дагестаном».

Президент Республики Южная Осетия назвал Сергея Меликова патриотом, который всю свою жизнь посвятил служению своему народу. «Уверен, народ Дагестана будет городиться теми позитивными изменениями, которые будут происходить в республике во главе с Сергеем Алимовичем. Меликов всю свою жизнь с гордостью и честью представлял народ Дагестана на разных должностях. Каждый человек, который с ним проходил службу, высоко ценил его человеческие и военные качества. Уверен, сложившиеся братские отношения между северокавказскими республиками будут только расширяться», – отметил он.

Поздравили Сергея Меликова в этот день муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В завершение церемонии Сергей Меликов подчеркнул, что вступление в должность Главы Республики Дагестан – это великая честь и высокая ответственность. «Именно с таким пониманием я вышел к этой трибуне. Уверен, что каждый из присутствующих сегодня в этом зале, в том числе депутаты Народного Собрания, которые проголосовали за мою кандидатуру, руководствуются подобными чувствами.

Позвольте от всего сердца выразить благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Полномочному представителю Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Яковлевичу Чайке, Генеральному совету партии «Единая Россия», депутатам Народного Собрания Республики Дагестан, сенаторам, депутатам Государственной Думы, всем дагестанцам за оказанное доверие. Сделаю все возможное, чтобы его оправдать», – сказал Глава Дагестана и поблагодарил также приехавших на церемонию руководителей братских республик, делегации из других регионов страны.

«Как писала наша великая поэтесса Фазу Алиева, 90-летие которой мы будем отмечать в следующем году:

Средь горцев поговорка не забыта,

Рожденная еще в былые дни:

Чтоб выбрать лошадь – осмотри копыта,

Чтоб друга выбрать – в сердце загляни».

Нам повезло. У Дагестана много надежных и хороших друзей.

Ваши теплые пожелания, само присутствие очень важны не только для меня лично. Ваш приезд, дорогие гости, мы воспринимаем как знак величайшего уважения к Дагестану, символ нашего исторического и культурного родства, сохранения традиций дружбы, а также еще одно яркое свидетельство единства нашей великой Родины – России», – сказал Сергей Меликов.

Отмечая гостеприимство Дагестана, глава региона заверил: «Наши двери для друзей – всегда открыты. Мы настроены на развитие сотрудничества, укрепление добрососедских отношений, экономических связей. Многое, что мы сегодня планируем, уже сделано в других регионах. И мы готовы учиться, рассчитываем на дружеский совет. В то же время, у нас есть много общих проблем, предлагаю решать их также вместе.

Уверен, что наши совместные усилия во главе с Вами, Уважаемый Юрий Яковлевич, способны открыть новые горизонты развития не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа», – пригласил к дальнейшему взаимодействию Глава Дагестана.

Особо поблагодарил Сергей Меликов делегацию Совета Федерации – такое внимание со стороны верхней палаты парламента, «палаты регионов», по словам руководителя субъекта, позволяет надеяться на особое понимание нужд республики.

«Уважаемые друзья! Я объективно оцениваю реальное положение дел в дагестанском обществе, которое переживает очень сложный этап своей истории. Отдаю себе отчет в том, что проблем накопилось немало. Но, как говорят на Кавказе: «Начать без страха – все равно что победить».

Уверен, сплотившись воедино в созидательном труде, мы сможем решить проблемы, стоящие перед республикой, устоять перед вызовами времени, сохранить нашу самобытность и достоинство.

В соответствии с Конституцией я принес присягу верно служить дагестанскому народу, беречь Дагестан, его единство в составе России. И я сделаю все от меня зависящее, приложу все силы, опыт, знания, и клятва моя – нерушима во славу Дагестана, во славу нашей великой Родины!», – заявил Глава РД.