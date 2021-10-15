Сколько нас, какие мы?
- Автор Шахри
- 15 октября, 2021. Пятница 07:50
В Дагестанстате состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской переписи населения (ВПН), которая пройдет в нашей стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Отметим, что всю текущую неделю в республике проводилась предпереписная проверка, а именно обход контролерами своих участков, проверялись данные о числе домов, жилых помещений и численности проживающих.
Как рассказала руководитель Дагестанстата Айганат Эфендиева, в труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана перепись стартовала ещё в июле текущего года. Она была проведена в 154 населенных пунктах, расположенных в семи муниципальных образованиях республики (Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском, Тляратинском, Цумадинском районах, а также Бежтинском участке). Отдельно отметим, что на территории Цунтинского района перепись проведена полностью.
Важная информация
По словам руководителя Дагстата, перепись будет проводиться тремя способами: на стационарных участках (в том числе в филиалах МФЦ), посредством портала Госуслуг и непосредственно переписчиками. Последние в основном будут обходить население республики во второй половине дня, чтобы застать людей дома. При этом домовладелец может переписать не только себя, но и всех членов своей семьи, с которыми проживает на одной жилплощади.
«Перепись 2010 года продемонстрировала ситуацию, складывающуюся по России, и дала информацию для запуска ряда демографических и социальных программ. В свою очередь предстоящая перепись покажет, что изменилось за минувшие 10 лет и как сработали эти программы, для дальнейшей их корректировки. Ведь все проекты направлены на то, чтобы улучшить жизнь населения», – отметила Айганат Эфендиевна.
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