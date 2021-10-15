ЗАМАНА - Магомед Кудиямагомедов: «Сергей Алимович успел показать себя с хорошей стороны»

Магомед Кудиямагомедов: «Сергей Алимович успел показать себя с хорошей стороны»

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15 октября, 2021. Пятница 07:48

Магомед Кудиямагомедов: ''Сергей Алимович успел показать себя с хорошей стороны и больше всех соответствует предъявляемым требованиям как федеральной власти так и республиканского народа''.

Комментируя победу Сергея Меликова на выборах главы Дагестана, депутат Народного Собрания республики Магомед Кудиямагомедов выразил уверенность, что на данном этапе именно с ним мы сможем идти вперед преодолевая встречающиеся на пути трудности и препятствия.

«Будучи исполняющим обязанности Главы Дагестана Сергей Алимович успел показать себя с хорошей стороны и больше всех соответствует предъявляемым требованиям как федеральной власти так и республиканского народа. Его приход дал ощутимые результаты в плане улучшения качества жизни дагестанцев. Принципом работы Сергея Меликова на посту главы региона стало не скрытие, а наоборот, вывод проблем республики на федеральный уровень. Так, в начале года, выступая в Совете Федерации Сергей Алимович рассказал о ключевых вызовах и проблемах республики. Руководителем региона были предложены и пути решения перечисленных проблем. После этого президентом России Владимиром Путиным были даны поручения о поддержке республики. Это послужило и приезду многочисленной делегации членов Совета Федерации в республику. И нет сомнений, что приезд высокопоставленных чиновников в регион, для изучения озвученных в Совете Федерации проблем, принесет положительный эффект для Дагестана»,- отметил Кудиямагомедов.

Народный избранник добавил, что с приходом Меликова регион развивается, многое делается в медицине, образовании, появляются новые дороги, школы и больницы, наводиться порядок в строительстве. Словом, создаются условия для комфортной жизни.

«Желаю Сергею Алимовичу успехов в решении сложных проблем на благо России и Дагестана»,-добавил он.

Магомед Кудиямагомедов: «Сергей Алимович успел показать себя с хорошей стороны»
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