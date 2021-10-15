Сергей Меликов встретился с Первым заместителем Председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным

«Для нас очень важно, что в Дагестане сегодня работает такая серьезная группа сенаторов, и Совет Федерации не оставляет без внимания те решения, которые были приняты комитетами и изложены в Постановлении СФ РФ в марте этого года. Хотел бы выразить слова признательности Валентине Ивановне Матвиенко, мы ее заботу ощущаем. Регулярно под ее патронажем проводились различные совещания в рамках выполнения пунктов Постановления», – отметил Сергей Меликов, приветствуя гостя. При этом руководитель субъекта рекомендовал в процессе работы в регионе не забывать и о возможности познакомиться с достопримечательностями Дагестана.

Поблагодарив главу региона за гостеприимство, Андрей Яцкин высказал слова поддержки в адрес руководства республики. «Работать в Дагестане есть над чем. Постановление Совета Федерации требует контроля и выполнения. По инициативе Валентины Ивановны Матвиенко первый визит в рамках мониторинговой миссии состоялся именно в Дагестан. Руководители четырех профильных комитетов Совета Федерации прибыли в составе нашей делегации. Планируем отработать здесь еще два дня, в том числе решая задачи в рамках совещания с представителями федеральных органов исполнительной власти, которые будут подключаться и отвечать на вопросы, которые изложены в Постановлении», – сказал Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ.