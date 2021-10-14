Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с избранием и вступлением в должность Главы Республики Дагестан

Из трех представленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным кандидатур - члена Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса Самира Абдулхаликова, заместителя Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Камила Давдиева, временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Сергея Меликова - депутаты избрали временно исполняющего обязанности руководителя субъекта Сергея Меликова. Обращаясь к Главе республики на торжественной церемонии вступления в должность, Юрий Чайка поздравил его с оказанным Президентом России и Народным Собранием республики высоким доверием. «Это значит, что прошедший год, в течение которого Вы исполняли обязанности Главы Республики Дагестан, был использован для углубленного изучения ситуации в регионе, налаживания взаимодействия органов исполнительной власти с другими структурами, определения приоритетных участков приложения усилий. В первую очередь, речь, конечно, идет о необходимости модернизации всей сетевой инфраструктуры региона: систем водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. Большие шаги в этом направлении уже сделаны. Решение данной задачи даст серьезный импульс социально-экономическому развитию республики, реализации инвестиционных проектов, которые направлены на создание новых производственных мощностей и рабочих мест. В текущем году количество туристов, посетивших разнообразные достопримечательности Дагестана и побережье Каспия, увеличилось почти на 20 процентов. Налажено плотное и эффективное сотрудничество в рамках реализации совместных проектов с Министерством обороны Российской Федерации. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе. Дальнейшей программой действий для всей страны по-прежнему остается майский Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Главная цель - создать возможности для самореализации каждого человека и повысить качество жизни в Республике Дагестан. Для этого у региона есть все возможности. Уверен, Ваш богатый жизненный, профессиональный опыт будет способствовать достижению поставленных задач», - заявил представитель Президента в округе. Юрий Чайка заверил, что Сергей Меликов может рассчитывать и на его поддержку как полномочного представителя Президента России в СКФО, и поддержку федеральных органов власти в округе, а также призвал всех депутатов высшего законодательного органа республики, независимо от политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками руководителю региона в его ответственной работе.