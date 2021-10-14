Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие

«Искренне благодарю всех, кто отдал за меня свой голос, кто поддерживал меня все это время, кто работал со мной в период исполнения обязанностей Главы республики. Это наш общий выбор, это курс на единство Дагестана в составе России, на созидание, развитие и улучшение качества жизни всех народов Дагестана.

Ваше единодушие не просто добавляет мне силы и уверенности, но и свидетельствует о нашей общей заинтересованности в развитии республики. Безусловно, доверие президента страны, поддержка депутатов Народного Собрания РД это мощнейший ресурс для решения наболевших проблем Дагестана, для вывода его на траекторию устойчивого и динамичного развития. Мудрый дагестанский народ всегда сам принимал судьбоносные решения на пути становления и укрепления своей государственности. Вступая на должность Главы Дагестана, я понимаю, что становлюсь частью этой летописи, остро осознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом, перед нашими великими предками. Считаю своим долгом сделать все для своей республики, для продолжения и сбережения великого исторического наследия. Цель моей работы, как и всей моей жизни, так же, как и прежде – это служение людям, служение отечеству, его безопасности и укреплению. Для меня это превыше всего. Темпы решения наболевших проблем дагестанского общества зависят от четкой координации работы Народного Собрания, Правительства, всех ветвей и уровней власти, институтов гражданского общества, нашего духовенства. Опыт показывает, что мы можем здесь рассчитывать на конструктивное взаимодействие», – отметил руководитель региона.

Сергей Меликов принес торжественную присягу при вступлении в должность Главы Республики Дагестан.