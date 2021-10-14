«Искренне благодарю всех, кто отдал за меня свой голос, кто поддерживал меня все это время, кто работал со мной в период исполнения обязанностей Главы республики. Это наш общий выбор, это курс на единство Дагестана в составе России, на созидание, развитие и улучшение качества жизни всех народов Дагестана.
Ваше единодушие не просто добавляет мне силы и уверенности, но и свидетельствует о нашей общей заинтересованности в развитии республики. Безусловно, доверие президента страны, поддержка депутатов Народного Собрания РД это мощнейший ресурс для решения наболевших проблем Дагестана, для вывода его на траекторию устойчивого и динамичного развития. Мудрый дагестанский народ всегда сам принимал судьбоносные решения на пути становления и укрепления своей государственности. Вступая на должность Главы Дагестана, я понимаю, что становлюсь частью этой летописи, остро осознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом, перед нашими великими предками. Считаю своим долгом сделать все для своей республики, для продолжения и сбережения великого исторического наследия. Цель моей работы, как и всей моей жизни, так же, как и прежде – это служение людям, служение отечеству, его безопасности и укреплению. Для меня это превыше всего. Темпы решения наболевших проблем дагестанского общества зависят от четкой координации работы Народного Собрания, Правительства, всех ветвей и уровней власти, институтов гражданского общества, нашего духовенства. Опыт показывает, что мы можем здесь рассчитывать на конструктивное взаимодействие», – отметил руководитель региона.
Сергей Меликов принес торжественную присягу при вступлении в должность Главы Республики Дагестан.