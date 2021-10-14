В Дагестане заключено 49 соглашений на получение субсидий в рамках государственной программы развития горных территорий

По состоянию на 1 июня 2021 года для участия в программе поступило 87 заявок на общую сумму 46,2 млн рублей, из них субсидии на возмещение части затрат – 23 млн рублей. Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 49 участниками на сумму более 8 млн рублей. Как отметили в ведомстве, из возможных 33 муниципалитетов заявки подали лишь 18 районов. Конкурсный отбор прошли 134 из них. Одной из причин отклонения заявок, по данным министерства, является несоответствие представленных документов установленным требованиям. Отметим, что заявки на предоставление господдержки принимаются до 15 ноября 2021 года. Необходимым условием участия в конкурсном отборе является расположение инвестиционного проекта на высоте более 500 метров над уровнем моря. К таким территориям в регионе отнесены более тысячи населенных пунктов 30 муниципальных районов республики. Подробнее об условиях участия в программе читайте на сайте Минэкономразвития РД.