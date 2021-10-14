Сергей Меликов посетил всероссийский воркаут-фестиваль в Каспийске

В подобном масштабе соревнования по воркауту в Дагестане ранее не проводились. Организатором фестиваля выступила Федерация воркаута Дагестана при поддержке врио Главы Республики Дагестан и Федерального проекта «Трезвая Россия». Участие в нем приняли спортсмены Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области и других регионов страны. Среди них были, как начинающие воркаутеры, так и опытные спортсмены, являющиеся заслуженными мастерами уличного спорта.

Старт соревнованиям дал депутат Государственной Думы РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «Мы хотим популяризировать спорт в молодежной среде. В этом году за счет внебюджетных средств по республике были установлены более 25 спортивных площадок и эту работу мы продолжим. Спорт должен быть доступным всем. Это миссия «Трезвой России» во всех регионах России», – сказал Хамзаев.

Первый заместитель главы администрации Каспийска Велигюлла Агасиев выразил уверенность, что подобные фестивали станут доброй традицией для города. «Сегодня атлеты со всей России прибыли в Каспийск, чтобы не просто соревноваться, а популяризировать здоровый образ жизни среди нашей молодежи. Убежден, что подобные спортивные праздники станут для нашего города традиционными», – сказал он.

Основатель и президент федерации воркаута в Дагестане Саид Маллаев подчеркнул, что в республике большое количество приверженцев уличных видов спорта: «Мы на протяжении 8 лет развиваем воркаут в Дагестане. Провели множество мероприятий. Надеюсь, в следующем году удастся провести такой чемпионат».

Посмотреть на сами соревнования и поддержать участников приехал глава республики Сергей Меликов.

Спортсмены продемонстрировали сложнейшие элементы выступления на перекладине и брусьях.

Среди участников фестиваля оказался и 70-летний житель Гумбетовского района Омар Хандулаев. Несмотря на солидный возраст, он сумел удивить собравшихся хорошей физической формой, с легкостью подтягиваясь и вращаясь на турнике.

В беседе с журналистами Сергей Меликов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. «На сегодняшний день воркаут-площадки – удобный способ для того, чтобы и молодежь, и люди старшего поколения были увлечены здоровым образом жизни и могли приобщать к нему своих родных и близких. Посредством таких фестивалей у нас будет больше здоровых людей, способных реализовывать себя на благо республики и страны», – сказал глава региона.

Сергей Меликов отметил, что в период поездок по районам Дагестана практически во всех населенных пунктах постарались организовать подобные воркаут-площадки. «Их уже достаточно много, но мы и дальше будем их устанавливать. Все остальное зависит от активности самой молодежи, а как мы сегодня убедились, она у нас очень активна. Будем проводить такие состязания не только в рамках фестивалей, но и на регулярной основе», – сообщил руководитель субъекта.

Сергей Меликов также рассказал о тех видах спорта, которыми он занимался: «При прохождении воинской службы были популярны прикладные виды спорта. Они соответствовали требованиям служебной деятельности. Это рукопашный бой, разного рода виды борьбы. В молодости занимался современным пятиборьем, выполнил норматив кандидата в мастера спорта».

Отметим, что воркаут-площадка, на которой проводится фестиваль была построена пять лет назад по инициативе Сергея Меликова и федерального проекта «Трезвая Россия».