Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно

Вчера, 13 октября, на совещании врио Главы Дагестана Сергея Меликова с руководителями органов исполнительной и муниципальной власти республики вновь был обсужден вопрос, связанный с борьбой с COVID-19 в регионе.

Причина такого ежедневного внимания и контроля за положением дел - растущее число заболевших новым коронавирусом и увеличение смертности от него как в республике, так и по всей стране в целом. При этом к числу тяжело болеющих все чаще примыкают молодые люди в возрасте до 30 лет, которые ранее переносили болезнь в легкой форме. Фиксируется рост заболеваемости среди детей.

Глава республики Сергей Меликов снова призвал коллег работать на опережение и профилактику, а не ждать, когда ситуация станет критической.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов, конкретизируя данные, сообщил, что в настоящее время высокий рост заболеваемости отмечается в 77 субъектах России, среднесуточная заболеваемость за последние три дня на территории страны достигла 29 тысяч человек.

«В республике на 12 октября с нарастающим итогом зарегистрировано 53 тысячи 279 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Наибольший рост числа заболеваемости отмечен на 16 территориях, в том числе ряд из них – это Ботлихский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский районы, города Избербаш, Дербент, Кизляр – антилидеры рейтинга по вакцинации», – подчеркнул Павлов.

Говоря о росте числа заболевших среди детей, Николай Павлов связал это с низким температурным режимом в образовательных организациях республики. По данным мониторинга, температура в школах и детских садах сегодня от 17 до 19 градусов при нормативе – от 21 до 23 градусов тепла.

В социальной структуре наибольший удельный вес заболевших пришелся на безработных. При этом отмечается увеличение числа таковых и среди работающих граждан по причине несоблюдения элементарных профилактических мероприятий и действующих ограничительных мер, а также снижение темпов вакцинации: если в летние месяцы число вакцинированных в сутки доходило до 8 тысяч, то на сегодня эта цифра составляет чуть более 900 человек.

С учетом складывающейся ситуации главный санитарный врач республики предложил руководителям министерств и ведомств, силовых структур, главам муниципальных образований обеспечить жесткий контроль соблюдения масочного режима, организовать работу фильтров на входе в общественные места, проведение ежедневных дезинфекционных мероприятий, в том числе и на транспорте, вернуться к использованию антисептиков и рециркуляторов.

По данным врио министра здравоохранения РД Джавгарат Исаевой, на сегодняшний день в стационарах республики находится 1844 человека с внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, среди них 33 ребенка и 26 беременных женщин.

Для оказания медицинской помощи таким больным в 57 медорганизациях развернуто 2623 койки. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 146 человек.

В целях проведения прививочной кампании в Дагестане функционирует 146 пунктов вакцинации, общая пропускная способность которых свыше 14 тысяч человек в сутки. Работают пункты в том числе и в выходные дни. Также сформированы 103 мобильные бригады. Все условия, по словам Исаевой, для проведения вакцинации созданы. Вместе с тем на сегодняшний день вакцинировано только более 470 тыс. человек.

Комментируя положение, Сергей Меликов обратил внимание на такой факт, как недостаточный уровень вакцинации среди пожилых людей. В связи с чем поручил усилить информационно-профилактическую работу с этой категорией граждан. Кроме того, необходимо, по мнению главы региона, направить усилия и на работу со студентами вузов и сузов, а также не обходить стороной официально неработающих граждан. Среди других пунктов глава республики выделил и важность увеличения объема тестирования населения, усиления контроля за соблюдением масочного режима и других ограничительных мер.

В части профилактики заболеваний среди детей Сергей Меликов распорядился проработать вопрос включения отопления в детских образовательных организациях и медучреждениях республики в ближайшее время.