Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии

Далее делегация осмотрела очистные сооружения в Каспийске. Здесь, по словам директора МУП «Очистные сооружения канализации гг. Махачкалы и Каспийска Сайдулхана Сайдулханова, ежедневно принимают около 130 тысяч кубических метров сточных вод, однако дагестанская столица и ее город-спутник выбрасывают гораздо большее количество канализации, поэтому предприятию необходимо увеличивать мощности очистки – свыше 450 тысяч кубических метров. Это с учетом «запаса», который формируется из растущих объемов жилья в Махачкале и Каспийске. Требуется и обновление технологической базы предприятия, уже давно не отвечающей современным параметрам.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров отметил, что эти расчеты сделаны исходя из потребления количества воды и перспективы роста населения в городах Каспийске и в Махачкале. Проектировщики уже рассчитывают по нормативам более 450 тыс. кубов с учетом дополнительных стоков. «Естественно, тут требуется обновление технологий и расширение. Этот вопрос Сергей Алимович в Совете Федерации уже поднимал, есть контроль за исполнением соответствующего постановления Совфеда со стороны сенаторов», – подчеркнул Омаров.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко напомнил, что тема была озвучена руководителем республики как одна из самых главных, решение которой необходимо ускорить.

«Это действительно большая проблема, и мы видели эти трубы, которые выходят в открытое море. Сегодня очень важно понять то, что очистные принимают около 120-130 тыс. кубов, а все остальное уходит в Каспий не очищенным. Здесь нужно все правильно рассчитать, потому что город развивается, идет массовое строительство, надо сделать так, чтобы в проекте заложить правильные цифры, и потом не говорить, что мы сделали, но нам опять не хватает.

Цифры, озвученные в проекте, будут просчитаны, и наша задача реализовать его как можно скорее. Очистные сооружения очень старые, но благодаря людям, которые здесь работают, технически исправны. Это уже хорошо, но с другой стороны – это вчерашний день и технологии, которые сегодня применяются здесь, тоже устарели, надо применять более современные», – сказал Андрей Шевченко.

В этот же день представители Совета Федерации в Махачкале посетили территорию, на которой строятся дома для военнослужащих России. По словам мэра дагестанской столицы Салмана Дадева, строительство ведет Министерство обороны РФ, всей инфраструктурой жилые комплексы будут обеспечены уже самим муниципалитетом в рамках государственных программ. Здесь же будут расположены детский сад и школа на 1224 места, оснащенная плавательными бассейнами и всем необходимым современным оборудованием.

Первыми впечатлениями от посещения республики на строительной площадке поделился Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Андрей Яцкин, возглавивший делегацию сенаторов,прибывших в Дагестан: «Сегодня, 14 февраля, важный день для дагестанцев, когда изберут Главу Дагестана. Это знаковое событие, и мы рады, что сможем стать его участниками. Перед нами сейчас стоит задача наметить план дальнейших действий в рамках тех вопросов, которые были подняты во время проведения Дней Дагестана в Москве.

Уже сформирована «дорожная карта», которую озвучил руководитель республики Сергей Меликов в марте этого года. Речь идет о реконструкции и строительстве социальных объектов, очистных сооружений, объектов здравоохранения, связанных с функционированием Каспийской флотилии, которую мы сегодня посетили.

Весь комплекс вопросов делегация Совфеда уже предварительно обсудила. На этом работа не заканчивается: планируется подключение федеральных органов исполнительной власти. Завтра в оперативном режиме проведем совещание с Минстроем и Минэкономразвития России. Есть чем заниматься, предстоит многое сделать. Предлагаю жителям республики тоже активно подключиться к решению имеющихся вопросов», – подытожил Андрей Яцкин.