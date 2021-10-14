ЗАМАНА - В Дагестане презентована демоверсия Инвестиционного портала

В Дагестане презентована демоверсия Инвестиционного портала

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14 октября, 2021. Четверг 12:18

Инвестпортал включает в себя инвестиционную карту, в которой после окончательной разработки будут отображены земли, находящиеся в республиканской собственности.

В Дагестане презентована демоверсия Инвестиционного портала
Информация

Как сообщает Минимущество РД, выбрав любой объект на карте, пользователь может ознакомиться с кадастровым номером, ортофотоснимками, справкой из ЕГРН и др.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Инвестиционный портал РД создан по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

 

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