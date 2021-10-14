Как сообщает Минимущество РД, выбрав любой объект на карте, пользователь может ознакомиться с кадастровым номером, ортофотоснимками, справкой из ЕГРН и др.⠀ ⠀ Инвестиционный портал РД создан по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
В Дагестане презентована демоверсия Инвестиционного портала
- Автор Шахри
- 14 октября, 2021. Четверг 12:18
Инвестпортал включает в себя инвестиционную карту, в которой после окончательной разработки будут отображены земли, находящиеся в республиканской собственности.
Как сообщает Минимущество РД, выбрав любой объект на карте, пользователь может ознакомиться с кадастровым номером, ортофотоснимками, справкой из ЕГРН и др.⠀ ⠀ Инвестиционный портал РД создан по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.