В Каспийске стартовал Всероссийский фестиваль «Дагестан воркаут фест 2021»

Всероссийский фестиваль уличного спорта «Дагестан воркаут фест 2021» стартовал в Каспийске 13 октября. В нем принимают участие атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Липецка, Тюмени, Ставрополя, Владикавказа, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и, собственно, Дагестана. Всего около 70 человек.

Фестиваль проводится при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия» и главы Республики Дагестан Сергея Меликова, который присутствовал и на открытии мероприятия. Поприветствовав участников соревнования, глава республики ответил на вопросы журналистов.

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В частности, Сергей Меликов отметил, что дворовая атлетика на сегодняшний день — это удобный способ для того, чтобы молодежь была увлечена здоровым образом жизни, и пообещал, что количество площадок для занятий воркаутом будет расти. Отвечая на вопрос, сколько раз он мог подтянуться на пике формы, Сергей Меликов сообщил, что никогда не ставил перед собой цель выходить на какие-то рекорды: «Существовали нормативы, которые ты должен был выполнить. Я не помню, но где-то 18–20 раз была норма, и я ее выполнял». Также глава республики отметил, что ему всегда больше нравились брусья, чем турники, поскольку последние оставляют больше простора для импровизации и фантазии».

Президент федерации воркаута РД Саид Маллаев сообщил «Молодежке», что для него ключевой момент — это привлечение молодежи к занятию воркаутом: «Я вижу, что воркаут становится все популярнее, сегодня есть участники, которым всего по 14–15 лет. Думаю, ребят, которых заинтересует наше движение, с каждым годом будет становиться больше».

Один из московских гостей фестиваля Дмитрий Кузьмин рассказал «Молодежке», что приехал с командой для того, чтобы показать настоящее московское воркаут-шоу. «Организаторы фестиваля позвали выступить, я, конечно, согласился. Я постоянно принимаю участие в подобных мероприятиях. В Дагестан приезжаю во второй раз. Первый раз был лет семь назад. Очень приятные воспоминания. Надеюсь, такие же воспоминания останутся и после этой поездки».

Соревнования пройдут до самого вечера. Победители и призеры будут награждены кубками и медалями.