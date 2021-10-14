Верное направление к решению проблем

«За тот срок, пока Сергей Меликов находился в статусе врио Главы РД, он уже показал свою готовность к решению проблем, которые скапливались в нашей республике последние 20-30 лет. Его предложения по их решению, которые он выдвинул в Совете Федерации и реакция верхней палаты парламента показали, что первые и верные шаги на этом пути предприняты. Тому свидетельство – визит группы сенаторов в нашу республику, их желание на месте разобраться с проблемами и помочь. Если на завтрашней сессии депутаты наделят Сергея Алимовича доверием и дальше руководить республикой, думаю, это предоставит ему дополнительные возможности. Это то, чего ждет народ от нового Главы РД».