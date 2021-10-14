Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД

За последние три месяца Центром выявлено и обработано более 10 тысяч обращений граждан, которые были взяты на контроль. Было отмечено, что содержание обращений принципиально не меняется. «За прошедший месяц наибольшее количество жалоб было связано с отключением электричества и состоянием автомобильных дорог. Этому способствовали определенные погодные факторы», – сказал Сергей Меликов.



Глава региона выделил систематическое появление таких проблем, как отсутствие воды, отопления, уборки мусора, а также связанных с благоустройством общественного пространства. Данные вопросы, по словам руководителя субъекта, характеры для всего региона.



Вместе с тем Меликов отметил, что значительно сократилось время проведения аварийных работ во время нарушений электроснабжения. «Связано это с тем, что реализуется программа по аварийности. Следом должна идти программа стабильности, а для этого нужно менять опоры, различного рода технические позиции, переводя их на современный и экономный режим эксплуатации», – заявил глава региона, добавив, что то же самое и с отсутствием воды.



Внимание Сергея Меликова было сконцентрировано на отсутствии теплоснабжения в некоторых населенных пунктах: «У нас есть города, где практически нет источника теплоснабжения, они настолько старые и ветхие», – озвучил врио Главы РД.



В качестве примера Сергей Меликов привел дом в Кизилюрте, к застройщику которого возникли вопросы. Как выяснилось, новый дом не предусматривал подведения теплоснабжения, потому что нагрузка на существующие теплосети не сможет обеспечить дом теплом.



Кроме того, руководством региона реализуется дорожная карта и уже практически готова территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая сейчас проходит согласование. На основании этой схемы будет создано республиканское предприятие, которое станет главным оператором по вывозу ТКО.



«Следует повышать качество отработки самих проблем не только докладом людям, что их проблема услышана, но и активизацией усилий через муниципальные центры управления для разъяснения мер, которые принимаются органами власти. Я понимаю, что у нас количество жалоб растет изо дня в день, и чем более оперативно мы с вами будем реагировать, тем больше жалоб будем получать – это естественный процесс. В этом люди видят реакцию власти. Если обращаются, значит верят, что на жалобу власть среагирует. Доверие к власти – это очень важно», – подчеркнул Меликов.



Врио главы Дагестана обратил внимание на положительную динамику в Каспийске, где количество жалоб на нерегулярный вывоз мусора существенно сократилось: за три месяца – со 160 до 20. Это говорит о том, что администрация города работает.



Далее с докладами по теме выступили руководитель Центра управления регионом Республики Дагестан Султан Абдуралимов и врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов.



В целом было отмечено, ЦУРом республики за период с 12 августа по 13 сентября принято в обработку свыше 3,5 тысяч обращений граждан. В основном они поступали от жителей Махачкалы, Каспийска, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, а также Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского, Кизилюртовского и Бабаюртовского районов. Чаще всего встречаются проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, плохим качеством дорожного покрытия, вывозом твердых бытовых отходов. Поступают и жалобы на высокие цены топлива на заправках.



Помимо прочего, Тамерлан Буганов остановился на работе муниципальных центров управления, а также сообщил, что в целях устранения часто встречающихся проблем в координации работы органов власти было проведено совещание под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева, по итогам которого даны соответствующие поручения.



«Введение рейтинговой системы повлияло на результат работы муниципальных центров управления. Но несмотря на проведенную работу, остаются проблемы с качественной отработкой запросов и системным решением возникающих проблем. Нет общих критериев для формирования комплексного и полного ответа на запрос с указанием причин принимаемых мер, сроков и ответственных исполнителей по каждому вопросу. В этой связи Минцифры РД предлагает ввести форму ответа, где будут указаны все эти параметры», – пояснил Буганов.



Сергей Меликов в ходе совещания поручил министру труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой дать через гражданам ЦУР РД подробные разъяснения по вопросам выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет и оформления социального контракта.



Уделил внимание руководитель субъекта и вопросу повышения заработной платы педагогов. По Постановлению Правительства РД, для организаций, находящихся в ведении республиканских органов исполнительной власти и муниципалитетов, увеличен должностной оклад. Однако не во всех муниципалитетах это решение реализовано. «До всех глав муниципалитетов рекомендации по Постановлению были доведены в июле текущего года, когда оно и было принято. С 1 сентября идет повышение зарплаты учителям. Уже заканчивается октябрь, а где-то процесс никак не завершится», – обратился к руководителям муниципальных образований Сергей Меликов, нацелив их на решение задачи в кратчайшие сроки, учитывая, что средства на эти цели предусмотрены.



Также руководитель региона поручил Минпромторгу РД основательно подготовиться к сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в республике 16 октября.