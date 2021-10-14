Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал предстоящие выборы Главы Дагестана

Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал предстоящие выборы Главы Дагестана, которые пройдут уже 14 октября. «Недавно Президент страны Владимир Путин представил три кандидатуры на должность главы Дагестана – это Камил Давдиев, Самир Абдулхаликов и Сергей Меликов.

Все представленные кандидатуры достойные люди, которые сделали немало для республики. Сергей Алимович уже на посту врио главы региона показал свою работу, за такой короткий срок посетил районы республики, пообщался с жителями, поднял проблемы региона на федеральный уровень, которые годами копились, и смог найти им решение. На Совете Федерации были представлены вопросы софинансирования и финансирования ряда мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона, которые также поддержало Правительство Российской Федерации. О многом говорит то, что делегация Совета Федерации планирует посетить избрание глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне, но и местные жители, которые видят поддержку, оказываемую им помощь, и благодарят за его работу. Видя то,что он делает,уверен,что Сергей Алимович Меликов будет достойным главой нашей республики,который будет работать во благо нашего народа!»



