«Дни» Совета Федерации в Дагестане

реду в Дагестан прибыла делегация Совета Федерации, в состав которой вошли сенаторы Виктор Бондарев, Александр Варфоломеев, Андрей Шевченко, Владимир Городецкий, Дмитрий Кузьмин, а также заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда Алексей Головин и его советник Евгений Кискин. Вечером в республику прилетел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Уже в Дагестане к ним присоединился Ильяс Умаханов.

Программа трехдневного визита весьма насыщенна. В основном она привязана к тематике социально-экономического развития Дагестана, по которой еще весной (а точнее, 17 марта, по итогам «дней Дагестана» в верхней палате федерального парламента) было принято постановление, которое так и называлось «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».

Она содержала внушительный перечень рекомендаций, адресованных как правительству России, так и различным федеральным ведомствам.

Позднее, 19 августа, в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Руководитель республики обозначил «системные проблемы», которые «длятся десятилетиями, а их негативное влияние особо ощущается в последние годы» – водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение. Президент пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству.

И вот в Дагестан прибыла большая группа сенаторов, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а в каких-то вопросах посодействовать решению проблем.

Родильный дом в Кизилюрте

Он стал первым пунктом программы визита представителей Совета Федерации. Здесь гостей встречали руководитель дирекции единого государственного заказчика – застройщика Багавдин Алиев и главврач кизилюртовской горбольницы Патимат Шабанова.

Сенаторы получили немало информации. Объект начали строить еще в 2012 году, а потом, после длительной паузы, возобновили его возведение. Теперь роддом планируется сдать в 2023 году. Он рассчитан на 120 койкомест.

Родильный дом будет обслуживать территорию с населением до 150 тысяч человек. Это Кизилюрт, Кизилюртовский район, а также населенные пункты зоны отгонного животноводства.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, строительство нового роддома обусловлено тем, что здание действующего не до конца отвечает современным требованиям. Другая причина – рост численности населения на обслуживаемой территории. К тому же в последние годы расширилась география пациентов. К услугам кизилюртовского роддома прибегают в том числе жители Хасавюрта и Хасавюртовского района.

«Главрыба»

Затем сенаторы отправились на популярный туристический объект «Главрыба» в Казбековском районе. Они спустились прямо в зону разведения форели и узнали, что потребление этой породы рыб в год составляет здесь 50 тонн.

В сезон (так называют тут период с весны по осень) сюда ежедневно приезжают до 2,5 тыс. гостей, рассказал представитель объекта.

Далее гости полюбовались пейзажными видами – горными и речными. Сенатор Андрей Шевченко прямо сказал, что не много найдется таких регионов, как Дагестан: здесь сочетается красота природы, подходящий для развития туризма климат (в день поездки термометр показывал +20 градусов тепла, и это в середине октября), наличие интересных объектов – исторических и культурных, в том числе находящихся под эгидой ЮНЕСКО.

Врио главы министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов обсуждал с гостями смежную тему: для реализации туристического потенциала республики нужно развивать местную инфраструктуру, в том числе обеспечительную и дорожную.

«Хотели бы в 2022 году»

Андрей Шевченко сообщил, что по итогам визита в Дагестан состоится совещание, в котором по конференц-связи примут участие представители 10 государственных федеральных структур, в том числе семи министерств. Его участники будут обсуждать меры поддержки республики.

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Сейчас сенаторы, в частности, изучают проектную документацию социальных объектов и готовность региона освоить финансирование. В целом средства будут заложены на 2023–2024 год, но некоторые проекты, возможно, профинансируют уже в 2022 году.

«Мы бы хотели этого», – добавил Андрей Шевченко.

Сулакский каньон

Сюда, на смотровую площадку, отправились гости из «Главрыбы». И, снова наслаждаясь панорамными видами, сенаторы с интересом выслушали рассказ местного гида – о параметрах самого глубокого в Европе каньона, о Чиркейском водохранилище (оно тоже легко просматривается с обзорной площадки) и даже о давнем визите в Дагестан Александра Дюма.

Посещаемость объекта в 2020 году составила 1,2 млн гостей, а за девять месяцев этого года – уже миллион.

Андрей Шевченко сказал, что охотно побывает здесь и в следующем году, но надеется, что к тому времени к объекту проведут качественную дорогу – нынешняя грунтовая вызвала у гостей мало восторга.

Школа с двумя бассейнами

Таковая строится в поселке Семендер. А также в районе ипподрома и в Каспийске, но сенаторы посетили именно семендерскую. Они прибыли сюда уже в темноте, после захода солнца.

Один из бассейнов будет большим – 25-метровым по длине. Сама школа рассчитана на 1224 ученических места. Сдать ее планируется в сентябре следующего года, причем застройщик собирается завершить работы уже в марте.

В ходе беседы был поднят вопрос о дополнительном финансировании объекта. Такая необходимость возникла после роста цен на стройматериалы. Требуется дофинансировать примерно 12% от начальной стоимости объекта. Общая сумма составляет более миллиарда рублей.

«Вопиющий факт»

Последним в среду стал визит к месту сброса в Каспий неочищенных канализационных стоков (в Редукторном поселке).

Увидев эту картину собственными глазами, Андрей Шевченко назвал такое загрязнение Каспия «вопиющим фактом» и «архисерьезным вопросом». На месте называлась и пугающая цифра: общий объем таких стоков составляет около миллиона кубометров.

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров рассказал о планах решения этой проблемы. Проект предполагает проведение туннельного коллектора и расширение имеющихся очистных сооружений (в Каспийске).

Речь идет о работах серьезного масштаба, которые займут три-четыре года, но по их завершении проблема неочищенных стоков останется в прошлом. Примерная стоимость работ – 27 млрд рублей.

Выслушав первого вице-премьера, Шевченко сказал о необходимости подготовить проектно-сметную документацию и экономическое обоснование. В целом имеется настрой сенаторов поспособствовать решению проблемы.