В Дагестане определили знатоков конкурса на знание антитеррористического законодательства

12 октября в Историческом парке «Россия – моя история» состоялся финал Республиканского конкурса среди обучающихся в духовных образовательных учреждениях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности.

В финале соревновались студенты духовных образовательных учреждений республики, занявшие первые места на полуфинальном этапе.

С напутственным словом к участникам финала обратился заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Мурад Шафиев, который поздравил конкурсантов с выходом в финал республиканского конкурса и пожелал всем удачи и успехов в дальнейшей учебе.

Финалистам пришлось ответить на 100 вопросов, касающихся законодательства РФ о противодействии терроризма, статей УК РФ, касающихся терроризма, а также Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ.

По мнению конкурсной комиссии, по итогам финала учащиеся духовных образовательных учреждений показали хорошие результаты и продемонстрировали знание российского антитеррористического законодательства.

По итогам финала первое место в конкурсе занял Рамазан Дадаев, Дагестанский исламский университет (г.Махачкала), второе место досталось Сайфуле-кади Магомедову, Медресе им.Шейха Мухаммад-Арифа (г.Махачкала) и Магомеду Магомедову Медресе им.Шейха Абдурахмана-хаджи Ассабского (с.Ассаб, Шамильский район), третье место разделили между собой - Магомед Эмеев, Медресе им.Имама Шамиля (с.Унцукуль, Унцукульский район), Ислам Джахбаров, Медресе им.Шейха Саида Ободи (с.Орота, Хузахский район) и Муртазаев Магомеднаби, Исламский университет им.Имама Ашъари (г.Хасавюрт).

Дипломы и денежные вознаграждения победитель и призеры конкурса получили из рук министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова, который поздравил всех финалистов и отметил важность данного конкурса для республики.

Руководитель Миннаца поблагодарил всех представителей духовных образовательных учреждений за интерес, проявляемый ежегодно к данному мероприятию, проводимому Министерством по национальной политике и делам религий РД в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».