ЗАМАНА - В селах Ботлихского района Дагестана по проекту "100 школ" отремонтируют шесть школ

В селах Ботлихского района Дагестана по проекту "100 школ" отремонтируют шесть школ

Автор
14 октября, 2021. Четверг 09:08

Ремонтные работы в этом году проводятся в шести школах Ботлихского района Дагестана в рамках реализации проекта "100 школ", сообщили во вторник в пресс-службе Министерства экономики Дагестана.

В селах Ботлихского района Дагестана по проекту "100 школ" отремонтируют шесть школ
Информация

"В этом году высокогорных селах Ботлихского района заявлено на участие в проекте "100 школ" шесть образовательных учреждений. В трех из них ремонтные работы уже завершены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в образовательных учреждениях заменили кровлю, модернизировали систему отопления, благоустроили дворовую территорию, обновили фасад, провели электромонтажные работы и установили пожарный водоем.

"В этом году заявки для участия в проекте подали 146 школ из 34 муниципалитетов республики. Конкурсный отбор прошли 105 общеобразовательных организаций. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 200 млн рублей", - добавили в Минэкономразвития республики.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top