В селах Ботлихского района Дагестана по проекту "100 школ" отремонтируют шесть школ

Ремонтные работы в этом году проводятся в шести школах Ботлихского района Дагестана в рамках реализации проекта "100 школ", сообщили во вторник в пресс-службе Министерства экономики Дагестана.

"В этом году высокогорных селах Ботлихского района заявлено на участие в проекте "100 школ" шесть образовательных учреждений. В трех из них ремонтные работы уже завершены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в образовательных учреждениях заменили кровлю, модернизировали систему отопления, благоустроили дворовую территорию, обновили фасад, провели электромонтажные работы и установили пожарный водоем.

"В этом году заявки для участия в проекте подали 146 школ из 34 муниципалитетов республики. Конкурсный отбор прошли 105 общеобразовательных организаций. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 200 млн рублей", - добавили в Минэкономразвития республики.