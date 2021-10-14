Преподаватель ДГУ – победитель конкурса «Поэтический атлас»

Заведующая отделением журналистики, старший преподаватель кафедры печатных СМИ филологического факультета Дагестанского госуниверситета Динара Керимова стала победителем конкурса «Поэтический атлас» в номинации «Карта России».

На конкурс «Поэтический атлас» было прислано свыше тысячи заявок от авторов из разных регионов России и зарубежных стран.

«Заявку на участие отправляла без "больших ожиданий". География конкурса большая, участников много. Поэтому, увидев себя в числе победителей, конечно, обрадовалась. Признание всегда приятно, а если твои тексты нравятся людям с большим литературным опытом, то вдвойне», – признается Динара Керимова.

География конкурса масштабна – в категории «Карта мира» приняли участие поэты из 25 стран, в категории «Карта России» – авторы из 74 регионов РФ, в категории «Карта области» – представители 10 районов Ленинградской области.

В оргкомитет фестиваля вошли член правления ЛОО Союза писателей России, поэтесса Светлана Конева и член Союза писателей России, писатель-фантаст Ольга Дорофеева.

Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля «Мгинские мосты» при поддержке губернатора Ленинградской области, Комитета по культуре Ленинградской области и Союза писателей России.

Поэтесса – выпускница филологического факультета ДГУ. В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию по теории литературы, а через год получила диплом магистра по телерадиожурналистике. Помимо преподавательской деятельности на отделении журналистки, Динара Керимова руководит Советом молодых ученых филологического факультета и курирует проект «Университетская служба новостей».