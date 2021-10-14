Глава Дербента встретился с журналистами федеральных СМИ

Во встрече приняли участие представители РБК-ТВ, Коммерсант ФМ, Эхо Москвы, Афиша, Colta, Сноб и других редакций.



«По вчерашнему дню можно уже сделать выводы, что мероприятие получается насыщенным. Впереди еще много всего интересного. Нам очень приятно, что площадкой для такого крупного кавказского мероприятия выбран именно Дербент», – сказал Рустамбек Пирмагомедов.



Выбор города не случаен, признается советник президента Российского еврейского конгресса Анатолий Голубовский.



«Все началось с Буйнакска, с выставки “Открываю синагогу. Темир-Хан-Шура”, посвященной синагоге Буйнакска. Но, потом, благодаря сотрудничеству с Дербентом и руководством республики, нам удалось горско-еврейскую культурную традицию погрузить в контекст беспрецедентного многообразия, которое существует в Дагестане и особенно в Дербенте. Города с невероятной энергетикой, удивительного сочетания культур, традиций и религий», – сказал Голубовский, отметив, что планируется сделать фестиваль ежегодным.



Далее журналистам рассказали о тех преобразованиях, которые происходят сейчас в Дербенте.



«Вы приехали в наш город в очень интересное время. Можно сказать, что сейчас создается новая история древнего Дербента. В ближайшие дни мы ожидаем утверждения Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным комплексного плана развития города Дербента», – сообщил Рустамбек Пирмагомедов присутствующим.



В рамках нового плана, в общей сложности будет реализовано 82 мероприятия на общую сумму 184, 5 млрд рублей, из которых 47, 8 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета, 7, 7 млрд рублей из бюджета Республики Дагестан. Кроме того, планируется привлечение внебюджетных инвестиций на 129 млрд рублей. Одними из крупных проектов, предусмотренных планом, являются: прокладка новых водоводов, создание очистных сооружений и современной жизнеобеспечивающей инфраструктуры, расширение городской набережной, строительство канатной дороги, реконструкция объектов транспортной и дорожной инфраструктуры.



Мэр Дербента подчеркнул, что город находится на начальной стадии большого проекта по преобразованию города, но уже заметен интерес к нему, подтверждением чему является проходящий сегодня фестиваль «Кавказ обетованный. Далее главный архитектор Дербента Иса Ахмедов подробно презентовал проекты, которые реализованы в городе и запланированы в перспективе.



Встреча продолжилась в формате беседы, журналисты задавали руководству города интересующие вопросы. Представители СМИ интересовались о регулировании строительства в исторической части города, переходе бизнеса на безналичный расчет, модернизации коммунальных сетей города и создании велосипедной инфраструктуры.