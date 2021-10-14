Участники обсудили уровень готовности субъектов России к проведению переписи.

Андрей Белоусов акцентировал внимание на результатах нагрузочного тестирования портала Госуслуги, наборе переписчиков, информационно-разъяснительной работе, обеспечении мер санитарной безопасности при проведении переписи и так далее.

Как прокомментировал Абдулпатах Амирханов, в Республике Дагестан Всероссийская перепись населения проводится в два этапа. Так, с 1 по 31 июля этого года была проведена перепись населения в 154 труднодоступных населенных пунктах, которые расположены в 7 муниципальных районах, в том числе в Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском, Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском районах и Бежтинском участке. По предварительной информации, переписано около 76 тыс. человек.

«С 15 октября по 14 ноября года перепись пройдет на остальной территории республики. В республике созданы 753 комиссии в муниципальных образованиях. Организованы 960 переписных и столько же стационарных участков, а также более 5 тыс. счетных участков», - рассказал Амирханов.

Следует также отметить, что во всех филиалах МФЦ Дагестана будут организованы стационарные участки и трансляция видеороликов на мониторах электронной очереди центров «Мои документы», в залах обслуживания будут размещены информационные материалы, разъясняющие буклеты.

К проведению переписи в республике будут привлечены более 600 волонтеров, в задачи которых будет входить проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, оказание консультационной помощи в МФЦ и на выездных переписных участках.

Напомним, что всероссийская перепись населения по всей стране пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале Госуслуг. Принять участие в переписи можно будет через портал госуслуг, в МФЦ, лично у переписчиков, которые будут проводить подомовые обходы.