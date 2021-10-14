«По вчерашнему дню можно уже сделать выводы, что мероприятие получается насыщенным. Впереди ещё много всего интересного. Нам очень приятно, что площадкой для такого крупного кавказского мероприятия выбран именно Дербент», - сказал Рустамбек Пирмагомедов.
Выбор города не случаен, признается советник президента Российского еврейского конгресса Анатолий Голубовский.
«Все началось с Буйнакска, с выставки «Открываю синагогу. Темир-Хан-Шура», посвященная синагоге Буйнакска. Но, потом, благодаря сотрудничеству с Дербентом и руководством республики, нам удалось горско-еврейскую культурную традицию погрузить в контекст беспрецедентного многообразия, которое существует в Дагестане и особенно в Дербенте. Города с невероятной энергетикой, удивительного сочетания культур, традиций и религий», -сказал Голубовский, отметив, что планируется сделать фестиваль ежегодным.
Далее журналистам рассказали о тех преобразованиях, которые происходят сейчас в Дербенте.
«Вы приехали в наш город в очень интересное время. Можно сказать, что сейчас создается новая история древнего Дербента. В ближайшие дни мы ожидаем утверждения Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным комплексного плана развития города Дербента», - сообщил Рустамбек Пирмагомедов присутствующим.
В рамках нового плана в общей сложности будет реализовано 82 мероприятия на общую сумму 184,5 млрд рублей, из которых 47,8 млрд рублей - за счёт средств федерального бюджета, 7,7 млрд рублей из бюджета Республики Дагестан. Кроме того, планируется привлечение внебюджетных инвестиций на 129 млрд рублей. Одними из крупных проектов, предусмотренных планом, являются: прокладка новых водоводов, создание очистных сооружений и современной жизнеобеспечивающей инфраструктуры, расширение городской набережной, строительство канатной дороги, реконструкция объектов транспортной и дорожной инфраструктуры.
Мэр Дербента подчеркнул, что город находится на начальной стадии большого проекта по преобразованию города, но уже заметен интерес к нему, подтверждение чему является проходящий сегодня фестиваль «Кавказ обетованный. Далее главный архитектор Дербента Иса Ахмедов подробно презентовал проекты, которые реализованы в городе и запланированы в перспективе.
Встреча продолжилась в формате беседы, журналисты задавали руководству города интересующие вопросы. Представители СМИ затронули темы памятников культурного наследия, перехода бизнеса на безналичный расчет, модернизацию коммунальных сетей города в рамках проекта «чистое небо» и обустройства питомника для бездомных животных.
Рустамбек Пирмагомедов встретился с журналистами федеральных СМИ
- Автор Шахри
- 14 октября, 2021. Четверг 07:36
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с журналистами федеральных СМИ в рамках проведения первого международного этнокультурного фестиваля "Кавказ обетованный". Во встрече приняли участие представители РБК-ТВ, Коммерсант ФМ, Эхо Москвы, Афиша, Colta, Сноб и других редакций.