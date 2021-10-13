ЗАМАНА - В пункте вакцинации на базе Докузпаринской ЦРБ привито 4883 человека

В пункте вакцинации на базе Докузпаринской ЦРБ привито 4883 человека

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13 октября, 2021. Среда 15:50

Накануне в центральной районной больнице Докузпаринского района 62-летний житель села Мискинджа Сабир Халилов произвел вакцинирование против коронавирусной инфекции, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В пункте вакцинации на базе Докузпаринской ЦРБ привито 4883 человека
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Напомним, что гражданам, прошедшим вакцинацию в возрасте от 60 лет и старше против COVID-19, ЦРБ района вручает продуктовые наборы.

На сегодняшний день в пункте вакцинации на базе Докузпаринской ЦРБ привито 4883 человек. А количество полностью вакцинированных жителей района против коронавирусной инфекции составляет 4772 человек. В ЦРБ было доставлено 5850 доз вакцин от коронавирусной инфекции, из них остаток составляет 967 доз.

В больнице района созданы все необходимые условия для хранения и реализации вакцины.

В доступе медицинского учреждения имеется два вида вакцины: «Спутник Лайт» ‎ – однокомпонентная и спутник «Гам-Ковид-Вак» – двухкомпонентная вакцина против COVID-19.

 

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