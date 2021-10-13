Комплекс значимых для развития республики тем обсудили под руководством Сергея Меликова

Борьба с COVID-19

Говоря о ситуации с распространением нового коронавируса в субъекте, было отмечено, что на территории республики после наблюдавшегося в период с 9 августа постепенного снижения заболеваемости COVID-19 по истечении нескольких недель с начала нового учебного года, по данным специалистов, наблюдается изменение эпидемического процесса. В частности, за прошедшую неделю наметился небольшой рост числа заболевших и причина тому, констатировал Сергей Меликов, прежде всего, несоблюдение противоэпидемических мер и действующих ограничений.

Вместе с тем, напомнил глава региона, единственный способ защитить себя и близких от тяжелого течения болезни – это вакцинация.

«То, что вакцина способствует сегодня тому, чтобы люди не болели в тяжелой форме – это факт, признанный на мировом уровне. К сожалению, то, что мы стоим на пороге новой волны коронавирусной инфекции в Дагестане, – это тоже факт. Мы с вами удержать ситуацию на стабильном фоне не смогли. За последние три недели в России количество заболевших выросло с 17 тысяч до 29 тысяч, выросло и число умерших», – подчеркнул Меликов, вместе с тем отмечая, что при этом в Дагестане по-прежнему самый низкий уровень коллективного иммунитета, в том числе из-за низкого охвата вакцинацией.

По данным Минздрава РД, на 12 октября в республике привито более 469 тысяч человек, что составляет чуть больше 26% от подлежащих вакцинации людей и 62% от поставленной в регион вакцины.

Сергей Меликов призвал к жесткому контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий: вакцинацией, соблюдением масочного режима, использованием антисептиков, проведением дезинфекционных мероприятий, а также тестирования. Глава региона предупредил, что в случае ухудшения ситуации появится необходимость ограничить деятельность учреждений культуры, спорта и др.

Также был обсужден целый комплекс значимых для развития региона тем. Руководитель республики напомнил при этом, что главным индикатором в этом контексте является рост благосостояния населения.

Развитие строительной отрасли

В числе других глава субъекта затронул проблемные вопросы строительной отрасли. «Эта отрасль касается всего в республике. Если мы говорим о туризме, спорте, культуре, других социально важных направлениях, то без строительства новых объектов мы ничего в этих сферах не разовьем. Как мы можем развивать ту или иную отрасль, если не построим новые объекты?», – сказал Меликов, обратив внимание, прежде всего, на обязательное наличие схем территориального планирования, градостроительных планов, от которых зависит развитие городов и сел.

Главный акцент Сергеем Меликовым был сделан на качество строительных работ. В этой связи руководитель субъекта нацелил ответственных за эту деятельность усилить контроль и, кроме того, вносить застройщиков, некачественно выполняющих свою работу, в список недобросовестных поставщиков услуг. По словам Меликова, в регионе необходимо выстроить полноценную систему строительного комплекса, при этом каждый объект, который возводится в регионе, должен курироваться Минстроем РД.

Продолжая строительную тему, Сергей Меликов подчеркнул, что жестче должен быть подход и к реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Строить, поставил задачу глава региона, надо так, чтобы люди с удовольствием заселялись в новые квартиры, а не переезжали из аварийного жилья в аварийное.

Отдельное внимание – капитальному ремонту школ. Рабочая группа, по словам вице-премьера республики Манвела Мажонца, уже создана, готовится распоряжение по формированию соответствующей программы. «Мы это совмещаем со строительством школ, с текущим ремонтом, развитием программы «Футбол в школе», – отметил Меликов.

Серьезным инвестиционным проектом, который может способствовать развитию республики, назвал врио Главы Дагестана «Русские ярмарки».

Проект представляет собой создание межрегиональной сети универсальных постоянно действующих ярмарок под единым брендом «Русские ярмарки», имеющих в своем составе современные оформленные в едином стиле торговые места, многофункциональные площадки для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий.

«Мы встречались с руководителем проекта: они нам могут дать дополнительные рабочие места, готовы организовать площадки, начиная с крупного логистического центра в Южном Дагестане, который будет сочетать и пункты хранения сельхозпродуктов, и торговые площадки, и оптовые базы. Также речь идет о возможности реализовать проект, важный для Хасавюрта, по крупнейшему оптовому рынку как продовольственных товаров, так и вещевому. До конца октября прошу подготовить презентацию этого проекта – в нем заинтересованы все», – сказал Сергей Меликов.

Еще одно значимое направление – сельское хозяйство. На сегодняшний день, по информации курирующего вице-премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова, активно ведется уборка винограда и яблок, урожай которых ожидается больше, чем в предыдущие годы. Однако по причине прошедших обильных осадков есть проблемы с уборкой риса, к сбору которого привлекается техника из-за пределов региона. Продолжается перегон овец. Кроме того, в северной зоне республике, на зимних пастбищах благодаря обильным осадкам появилось достаточное количество травостоя для корма овец.

Многие, по словам главы региона, важные для республики тезисы прозвучали накануне в докладе Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева Президенту страны. Это касается и мелиорации, и продвижения закона о виноградарстве и виноделии. Владимир Путин поддержал эти идеи и призвал продолжить реализацию этого закона. Земля, подчеркнул Меликов, должна работать на Дагестан, а не на отдельных предприимчивых граждан.

Решение всех насущных вопросов глава региона напрямую связал с эффективным бюджетным планированием. Бюджет, заявил Сергей Меликов, должен быть социально ориентирован и отвечать интересам населения.