Делегация осмотрела производственные помещения фабрики, общая площадь которых составляет порядка 4 тысяч квадратных метров. Основное направление работы предприятия – производство женской и мужской кожаной обуви.

Как прокомментировал Батыр Эмеев, открывающиеся новые обувные фабрики, такие как ООО «БОФФ», SERG показывают, что на дагестанскую обувь есть спрос как внутри республики, так и за ее пределами.

«Нам очень приятно сегодня находиться на открытии новой обувной фабрики «SERG», которая расширяет производственные мощности, тем самым увеличивая производство готовой продукции и создавая новые рабочие места. Я могу с уверенностью сказать, что «SERG» зарекомендовала себя с положительной стороны на рынке производства обуви, в том числе у международной компании ООО «КАРИ». Этому сегодня свидетельствует то, что основатель компании Игорь Яковлев лично прилетел на открытие, тем самым поддерживая наше производство.

Хочу сказать, что 2020 год стал годом легкой промышленности, и именно в этом году мы заложили строительство новых производств в отрасли. Сегодня мы уже пожинаем плоды в виде открытия данного предприятия, также недавно состоялось открытие буйнакской обувной фабрики. До конца года планируется открытие еще трех производств в сфере обуви.

Руководство республики сегодня готово им помогать, легализовывать, выводя их в правовое поле, оказывать финансовую поддержку, реализуя государственные программы», - сказал Батыр Эмеев.

Следует отметить, что «SERG» работает на рынке обуви уже более 20 лет. Объем инвестиций в строительство нового производства составил 200 млн рублей. При полной загрузке мощностей в штат предприятия планируется принять порядка 100 работников. Ожидаемые объемы производства составляют до 600 тысяч пар обуви в год.