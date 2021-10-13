ЗАМАНА - В школе в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, начались уроки

В школе в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, начались уроки

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13 октября, 2021. Среда 08:23

Школа № 51 в Махачкале, где 11 октября один из учеников смертельно ранил своего одноклассника, заработала в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

В школе в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, начались уроки
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"Махачкалинская школа № 51, где накануне погиб ребенок, заработала в штатном режиме. Уроки начались", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в Минобрнауки республики, директора школы и его заместителя уволили. По словам Бучаева, он лично рекомендовал главе администрации Махачкалы отстранить руководство школы от исполнения обязанностей.

По версии следствия, 11 октября в школе № 51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, при которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток умер в больнице, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Следственный комитет России возбудил дела в отношении директора учебного заведения, его заместителя и руководства ЧОП, охранявшего школу, по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

 

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