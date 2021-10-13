Просветителей Дагестана приглашают принять участие в премии «Знание»

В России начался сбор заявок на соискание просветительской премии «Знание» 2021 , которая будет присуждаться российским деятелям просвещения в разных областях . Об этом сообщает директор дагестанского регионального отделения Российского общества "Знание" Саид Ниналалов .

В мае 2021 года была запущена масштабная перезагрузка Российского общества «Знание». Наблюдательный совет его возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В наблюдательный совет вошли три помощника Президента России, а возглавил общество известный предприниматель Максим Древаль - создатель учебной платформы foxford.ru.

Просветительское общество "Знание" перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. За четыре месяца прошли тысячи мероприятий по всей стране, в том числе, в Дагестане – «Марафон Знаний», «Умные недели», конкурсы "Лига лекторов", "Лига знаний".

Как отмечает Саид Ниналалов, целей у конкурса на премию "Знание" несколько: и показать результаты просветительской деятельности, и выявить лучших в этой области.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Они смогут продвигать свой просветительский контент на широкую аудиторию.

«Самое главное, на мой взгляд, собрать единомышленников - все номинанты на премию тем или иным образом станут лекторами Российского общества "Знание" и будут нести свет знаний людям», - подчеркнул Ниналалов.

По его словам, 13 номинаций конкурса охватывают все стороны просветительской деятельности - от науки и технологий до спорта и здорового образа жизни. В конкурсе предусмотрены номинации за просветительскую работу в школе, в вузе, можно получить премию за фильм.

Легко подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года. Номинировать можно не только себя, но и других людей, а также интересные проекты.