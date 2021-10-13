Студент Дагестанского государственного университета народного хозяйства представляет Республику Дагестан в финальном этапе «Школы Кавказоведения»

11 октября на площадке музея «Россия – моя история» города Пятигорска состоялась церемония открытия финального очного этапа научно-просветительского проекта «Школа Кавказоведения». Проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна», направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, Полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия – страна возможностей» . Приглашение в финал получили 50 сильнейших студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО.

Отбор участников «Школы Кавказоведения» проходил в дистанционном формате. Заявочный этап собрал свыше 1000 претендентов на участие. По его итогам определились 50 студентов, которые лучше остальных справились с заочным заданием, посвящённым традициям и обычаям народов Кавказа.

«Конкурс более 20 человек на место не уступает по накалу и сложности конкурсам в лучшие вузы страны. Вы уже преодолели этот серьезный отбор и вошли в число сильнейших. Вы уже победители, и ваша победа в том, что после очного этапа школы, вы уже не будете прежними. Вы обретете новых друзей, получите уникальный опыт от наставников, обратную связь от экспертов, прокачаете навыки креативного мышления и командной работы, откроете для себя культурно-историческое наследие Кавказа с новой стороны. Желаю вам с максимальной пользой пройти очный этап школы!» – обратился к финалистам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

По итогам отборочного этапа, который проходил в дистанционном формате, в число финалистов вошел студент Дагестанского государственного университета народного хозяйства Тимур Гамзагаджиев из Республики Дагестан.

Конкурентная среда «Школы Кавказоведения» способствует профессиональному росту молодых амбициозных и талантливых специалистов, интересующихся Кавказом, а также желающих развиваться в таких направлениях как социология, политология, экономика, конфликтология, история и культурология.

«Я точно знаю, что эксперты по Кавказу, кавказоведы, как мы их называем, нужны сейчас, и они будут востребованы в будущем однозначно. Кавказ – это одно из самых интересных и самых сложных мест на земле, где переплетаются геополитические, экономические интересы. Специалисты считают, что в числе самых актуальных профессий в ближайшее время будут философ, политолог, специалист по общественным процессам, чтобы переосмыслить то, что происходит, проанализировать и предложить какие-то пути решения. Я желаю вам всем удачи, замечательного будущего, острых дискуссий и спасибо, что вы любите Кавказ!» – отметил помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков.

В формате видеообращения финалистов, успешно прошедших заочный конкурсный этап и приехавших в Пятигорск, приветствовал ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов. По его словам, подобные молодежные проекты приобретают уже традиционный характер. Он напомнил, что в прошлом году прошел конкурс «Знаю Кавказ», привлекший значительное число молодежи южного и северокавказского федеральных округов.

«Приятно отметить, что среди 50 его победителей 10 были студентами СКФУ. В этом году новый проект уже вызвал интерес у более чем 1000 студентов и аспирантов, приславших свои заявки на первый отборочный этап. В их числе 166 участников от СКФУ. И это не случайно, так как вопросы кавказоведения лежат в основе научно-образовательной и воспитательной работы университета. Ежегодно мы организовываем такие фестивали как «СКФУ – дом дружбы» и «Этнодеревня: маршрут побратимства». В рамках открываемой сегодня «Школы Кавказоведения» всех участников ждет интересная и насыщенная проектная работа, а также новые встречи и знакомства. Желаю вам успешного проведения мероприятия. А также ярких докладов и обсуждений», – напутствовал участников школы ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Видеоприветствие организаторам, партнерам, экспертам и участникам финального этапа школы направила также ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. Она отметила, что в Южном федеральном университете сложилась большая научно-образовательная традиция в изучении Кавказа.

«Большой Кавказ – как евразийский макрорегион, со своими традициями, школами, историей, экономической, социальной, культурной, этической и этнической особенностью. И мы очень рады, что в этом проекте, который длится всю ту жизнь, которую живут университеты и большие территории участвуют большое количество вузов, научных организаций и коллективов, и, конечно, студентов, – отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. – Традиции изучения большого Кавказа были заложены великим ректором Ростовского государственного университета Юрием Андреевичем Ждановым. Именно он положил начало тому, чтобы университет, сегодня уже Южный федеральный университет, являлся, по сути, кузницей кадров для развития системы образования на юге России, Северном Кавказе, и распространяли историю, язык, культуру, российскую культуру далеко за пределы Российского Кавказа. И сегодня на «Школе Кавказоведения» собрались молодые междисциплинарные коллективы. С горящими глазами, с желанием познать, понять, предвидеть и выстроить будущее Кавказа, где все мы вместе живем. Я желаю всем успехов, удачной работы и хорошего настроения, а также гостеприимства, научного и образовательного, как это принято на Кавказе!»