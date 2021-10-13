В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся работы, проводимой по изменению границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Махачкала («Уйташ»), в рамках ранее данных поручений. Следует отметить, что приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 апреля 2020 г. установлена приаэродромная территория аэродрома Махачкалы, в том числе определена седьмая подзона, на площади которой введены ограничения по строительству и эксплуатации зданий и сооружений социального характера. Указанные ограничения сказываются на нормальном функционировании территорий Каспийска, Махачкалы и Карабудахкентского района. Так, согласно указанному приказу, часть территории городов Махачкалы и Каспийска, села Зеленоморское, поселка Манас, села Манаскент и прибрежной зоны Карабудахкентского района расположены в седьмой подзоне приаэродромной территории, в границах которой не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений. В настоящее время Роспотребнадзором утверждена методика установления (изменения) седьмой подзоны приаэродромной территории, которая позволит сократить площади, накрываемые седьмой подзоной и избежать риски блокировки градостроительной деятельности на таких площадях. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, замруководителя Администрации главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр строительства РД Артур Сулейманов, заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по РД Людмила Пантина, мэр г.Каспийска Борис Гонцов, первый заместитель главы администрации Махачкалы Мавлидин Маликов.
Седьмая подзона приаэродромной территории аэропорта «Уйташ» уменьшится
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 01:01
Совещание об изменении границ приаэродромной территории аэродрома «Махачкала» («Уйташ») и выделенных на ней подзон состоялось во вторник, 12 октября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.
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