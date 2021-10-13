В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся работы, проводимой по изменению границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Махачкала («Уйташ»), в рамках ранее данных поручений.

Следует отметить, что приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 апреля 2020 г. установлена приаэродромная территория аэродрома Махачкалы, в том числе определена седьмая подзона, на площади которой введены ограничения по строительству и эксплуатации зданий и сооружений социального характера.

Указанные ограничения сказываются на нормальном функционировании территорий Каспийска, Махачкалы и Карабудахкентского района.

Так, согласно указанному приказу, часть территории городов Махачкалы и Каспийска, села Зеленоморское, поселка Манас, села Манаскент и прибрежной зоны Карабудахкентского района расположены в седьмой подзоне приаэродромной территории, в границах которой не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений.

В настоящее время Роспотребнадзором утверждена методика установления (изменения) седьмой подзоны приаэродромной территории, которая позволит сократить площади, накрываемые седьмой подзоной и избежать риски блокировки градостроительной деятельности на таких площадях.

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, замруководителя Администрации главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр строительства РД Артур Сулейманов, заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по РД Людмила Пантина, мэр г.Каспийска Борис Гонцов, первый заместитель главы администрации Махачкалы Мавлидин Маликов.