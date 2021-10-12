ЗАМАНА - Подземное сооружение, ориентировочно XVIII века, обнаружено в Махачкале

Подземное сооружение, ориентировочно XVIII века, обнаружено в Махачкале

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12 октября, 2021. Вторник 16:37
Подземное сооружение, ориентировочно XVIII века, обнаружено в Махачкале

В ходе строительства многоэтажного дома, сегодня, 12 октября, по улице Ахундова в Махачкале (Южная часть города), было обнаружено древнее подземное сооружение. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия РД.

Подземное сооружение, ориентировочно XVIII века, обнаружено в Махачкале
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Сотрудники Дагнаследия, совместно с представителями Республиканского центра охраны памятников истории, культуры и архитектуры (подведомственное Дагнаследию учреждение), выехали на место для обследования обнаруженной археологии с привлечением археологов из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

«По предварительным данным, подземное сооружение, протяженностью 22 м, высотой около 2 м и шириной 3,5 м относится к XVIII–XIX вв. На месте обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики. В борту котлована выявлен каменный водовод. Для выяснения функциональной принадлежности сооружения необходимы дальнейшие исследования», – прокомментировал представитель Республиканского центра охраны памятников истории, культуры и архитектуры, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Мурад Сайпудинов.

По результатам осмотра, отдел правового обеспечения Дагнаследия составит акт осмотра и направит предписание в адрес собственника объекта недвижимости о приостановке строительных и земляных работ, в соответствии с законодательством, поскольку в дальнейшем обнаруженное сооружение может быть признано объектом культурного наследия.

Источник в Агентстве по охране культурного наследия РД отметил, что на данный момент строительство должно быть приостановлено.

«Если застройщик примет решение продолжать строительство, он должен будет, в соответствии с законодательством, провести археологические раскопки для дальнейшего музеефицирования. Либо объект будет законсервирован», – сказал собеседник РИА «Дагестан».

 

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