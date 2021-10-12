Замминистра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова рассказала об уникальных проектах жительниц республики в сфере туризма

Развитие внутреннего туризма в России открывает новые возможности для реализации новых креативных проектов в этой сфере, при этом инициаторами таких проектов в Дагестане сегодня все чаще становятся женщины. Об этом в ходе дневного марафона «Компас женского лидерства #МягкаяCила», проходящего в рамках Региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума, рассказала заместитель министра по делам молодежи республики, выпускница программы « Женщина-лидер » , победитель « Лидеры России » Патимат Омарова . Мероприятие проводят Мастерская управления « Сенеж » президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером выступает Государственная корпорация развития « ВЭБ.РФ ».

Старт марафону в полдень по местному времени (3:00 мск) на Камчатке дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 13:00 к обсуждению подключились участники из регионов Юга России, Северного Кавказа и Республики Алтай.

«Цель ассоциации - коллаборация всех бизнес-направлений, участвующих в туризме, включая Ассоциацию рестораторов, гостиницы, отели, санатории, гостевые дома и многое другое», - сказала заместитель министра по делам молодежи республики, выпускница программы «Женщина-лидер», победитель «Лидеры России» Патимат Омарова.

Она отметила, что у туризма в Дагестане сегодня «женское лицо» и женщины активно включаются в развитие новых туристических направлений в республике.

«У нас появляются замечательные женщины, которые развивают туризм со своей собственной, необычной точкой зрения. Например, Эльнара Шахвалиева – генеральный директор туристической компании ООО «Хазар-Тур», фактически развивает новые уникальные маршруты, внутренний туризм для студентов и школьников – то, что часто оказывается вне внимания туристических операторов. Так, ею разработан и поддерживается троллейбусный маршрут «Махачкала – город на берегу Каспия» с посещением более 40 туристических объектов», - рассказала замминистра по делам молодежи.

Патимат Омарова особо обратила внимание на проекты доступного туризма, которые также получили развитие в Дагестане.

«Хотелось бы отметить необычный проект «Доступный туризм», который развивает чемпионка «Абилимпикс» Саида Гаджиева – сама человек абсолютно незрячий, которая покорила в 2020 году гору Шалбуздаг (4142 м над уровнем моря). И если для многих регионов инклюзивный туризм пока является скорее исключением, новым направлением, то в Дагестане практически многие люди с нарушенным зрением сегодня стремятся посетить этот маршрут и покорить Шалбуздаг. А теперь наша Саида планирует восхождение на Эльбрус, на себе отрабатывая туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья», - привела пример заместитель министра по делам молодежи республики, выпускница программы «Женщина-лидер», победитель «Лидеры России» Патимат Омарова.

В ходе марафона заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков рассказал о конкурсах и программах, в которых могут принять участие авторы проектов в сфере развития туризма из российских регионов.

«Это большой конкурс «Мастера гостеприимства», победительницы которого также участвовали в замечательной образовательной программе «Женщина-лидер». Это конкурс «ТопБЛОГ» для блогеров, 15 блог-туров по всей стране. В Мастерской управления «Сенеж» реализуется интересная образовательная программа, которая собирает региональные команды по развитию туризма. Сейчас идет студенческий конкурс совместно с «Росмолодежью» на гранты в сфере развития туризма и гостеприимства. В этих конкурсах большое количество женских проектов, которые двигают женщины-лидеры. И среди них уникальные проекты, уникальные женщины, которые развивают доступный туризм, создают новое качество обслуживание в отелях и ресторанах, развивают велосипедную культуру в своих регионах и многое другое», - отметил Антон Сериков.

Дневной Марафон продлился почти 17 часов, он стартовал на Камчатке и завершился в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Мероприятие проводилось в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем проходило одновременно в московской и региональных студиях. Запись марафона доступна на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.

Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель марафона - привлечь внимание общественности к женской повестке, представить женский взгляд на решение тех или иных важных для регионов и страны задач, показать примеры успешных лидеров и реализуемых ими проектов.