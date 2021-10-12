Ход вакцинации в Ахвахском районе обсудили у главы муниципалитета

В администрации муниципалитета обсудили меры по предотвращению распространения COVID-19 и ряд других вопросов. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе районной администрации.

В ходе совещания у главы района, о ходе вакцинации населения доложил зам. главврача Ахвахской ЦРБ Рустам Хизроев. Он рассказал, что на сегодняшний день привито 3 562 человека. Для проведения вакцинации у больницы есть в наличии 2 320 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и 576 «Спутник Лайт». Оставшуюся партию вакцины планируется израсходовать в рабочем порядке.

Далее начальник отдела спорта и молодежи администрации района Мирзабег Мирзабегов доложил о об итогах проведения соревнований по мини футболу на первенство Республики Дагестан среди обучающихся спортивных клубов образовательных организаций 2008 года, где команда Ахвахского района заняла 2 место.

Победителям и призерам турнира были вручены почетные грамоты и денежные призы.

В свою очередь, начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ района Сурхай Сурхаев отметил, что все учреждения и организации района обеспечены твердым топливом и готовы к отопительному сезону. Завезено более 840 тонн угля и 250 кубометров дров.