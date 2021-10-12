В Хасавюртовском районе активно продолжается процесс массовой вакцинации жителей

Напомним, ранее в ЦРБ района поступила очередная партия вакцин «Гам КОВИД Вак». Стоит отметить, что темпы вакцинации населения и госслужащих неуклонно растут, отрадным фактом является динамика роста желающих вакцинироваться среди людей в возрасте за 60.



Главврач ЦРБ Шамиль Минатуллаев подчеркнул, что обратиться на вакцинацию может любой гражданин РФ старше 18 лет, есть услуга предварительной записи, реализован и функционал записи на вакцинацию на Едином портале Госуслуг с авторизацией в личном кабинете.



«Также в случае возникновения всех интересующих вопросов можно обратиться в Единую региональную информационно-справочную службу 112. Для охвата и удобства жителей задействованы передвижные мобильные пункта, охватывающие поселения района, где в специально оснащенной автомашине, жители села могут провести медицинский осмотр и сделать прививку. Это очень удобно, комфортно и значительно сокращает время и усилия населения, так как количество желающих провести вакцинацию в селах неуклонно растет. Не могу не отметить рост желающих вакцинироваться людьми старшего возраста, так как именно эта возрастная группа наиболее уязвима для коронавируса и для них единственным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация», – отметил Шамиль Минатуллаев.