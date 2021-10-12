В Махачкале прошел конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита»





На открытии конгресса выступил министр по делам молодежи РД Камил Саидов. Он поприветствовал собравшихся и выразил надежду, что школьники вынесут из мероприятия много новых, применимых на практике знаний.



«Все мы знаем, что Интернет сейчас развивается очень быстро, все мы им активно пользуемся. Конечно, Интернет дает нам много пользы: образование, досуг, коммуникации. Но нельзя забывать об угрозе, которую он несет. Именно этой теме мы посвятили сегодняшний конгресс. Надеюсь, вы получите новые знания и поймете, как использовать Интернет и социальные сети безопасно. Желаю успеха!», - отметил Камил Саидов.



После перед школьниками выступили главный специалист-эксперт отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи РД Шевкет Крумов и аспирантка кафедры политологии Пятигорского государственного университета Анастасия Удотова. Они рассказали участникам конгресса о том, как обезопасить свое пребывание в сети Интернет.



В частности, Анастасия Удотова подчеркнула, что цифровой портрет человека оказывает влияние на его реальную жизнь, и привела примеры правильного взаимодействия с незнакомыми людьми в интернете.



В свою очередь, Шевкет Крумов сообщил о том, какие данные не следует указывать при регистрации в социальных сетях, и призвал подростков фильтровать получаемую в сети и в реальной жизни информацию.



«При общении в социальных сетях мы можем столкнуться со злоумышленниками, которые, используя данные, опубликованные на наших страницах (личные данные, геолокацию), могут совершить против нас противоправные действия. Также важно запомнить, что все, что мы когда-то публиковали в социальных сетях, останется там навсегда, поскольку при регистрации страницы и выкладывании какого-либо контента автоматически создается резервная копия», - сообщил спикер.



Далее конгресс продолжился проведением квеста по пяти тематическим площадкам, арт-терапии и интеллектуального квиза. В рамках интеллектуального квиза школьники, разделившись на команды по цветам розданных им браслетов, ответили на вопросы о компьютерной грамотности, решили кейсы, связанные с информационной безопасностью в сети Интернет, а также попытались угадать кадры из фильмов, в которых была задействована тема информационных технологий. Кроме того, участники мероприятия присоединились к интернет-флешмобу и записали короткие тематические видео.



Результаты мероприятий конгресса были объявлены на церемонии его закрытии. Так, победителем интеллектуально квиза стала команда «Золотых браслетов», 2 место заняла команда «Фиолетовых браслетов» и 3 место — команда «Розовых браслетов». Первое место в квесте заняла команда «Розовых браслетов», второе и третье разделили команды «Черных браслетов» и «Синих браслетов» соответственно. Победителем арт-терапии стала команда «Золотых браслетов». Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и памятными призами.



Добавим, что организатором конгресса детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» выступило Министерство по делам молодежи РД.