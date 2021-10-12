В Дербенте открылся первый фестиваль Народов Большого Кавказа

Первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный" стартовал в Дербенте, главной темой фестиваля в этом году стала культура и история горских евреев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"Торжественное открытие фестиваля "Кавказ обетованный" состоялось 11 октября в парке им. С. Стальского в Дербенте. <...> На сцене Лезгинского театра состоялся музыкально-художественный перформанс "Еврейская сюита". <...> В Музее истории мировых культур и религий открылась выставка об истории горско-еврейской общины Буйнакска, а на пешеходном переулке имени Казем-Бека - уличная выставка известного журналиста и документального фотографа Василия Колотилова "Хранители" - 20 бытовых портретов горских евреев из шести городов и поселков Северного Кавказа", - рассказал собеседник агентства.

Как сказала на торжественном открытии исполнительный директор конгресса Анна Бокшицкая, организация долго шла к такому формату - международный этнический народов Большого Кавказа. "Название фестиваля "Кавказ обетованный" отражает его сущность и природу, потому что Кавказ - это место, которое стало и всегда было обетованным для людей разных национальностей, разных культур. <...> Для нас важнейшим фактором этого фестиваля является его международность, потому что, с одной стороны, мы хотим всему миру показать потрясающую культуру Большого Кавказа, а с другой стороны, мы хотим привезти мир в Дербент. Мы хотим привозить сюда международных звезд, лекторов, художников, писателей, режиссеров", - цитирует пресс-служба Бокшицкую.

Гостей фестиваля до 15 октября ждут концерты и перформансы, в том числе концерт традиционной армянской музыки от группы "Дети Picasso", музыкальный перформанс на Дербентском маяке от шведского тромбониста и композитора Элиаса Файнгерша, а также марафон этнографического музыкального лейбла Ored Recordings. Кроме того, в программе фестиваля концерты и мастер-классы от создателя традиционных кавказских барабанов Дагира Мамедова и от дербентских дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна.

На просветительских площадках фестиваля пройдет серия бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образу жизни еврейской общины, творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов. А на территории музейного комплекса "Девичьи бани" будет представлен документальный театральный проект, посвященный дербентской идентичности - результат работы лаборатории, в которой примут участие актеры и обычные горожане. Здесь же пройдет мастер-класс по игре на традиционных классических музыкальных инструментах.

Показы документальных фильмов состоятся в фестивальном клубе. Горско-еврейский театр Дербента готовит к фестивалю сценическую читку "Драматургия горских евреев", которая состоится на малой сцене Лезгинского театра при участии магистрантов Школы-студии МХАТ. В парке имени Сулеймана Стальского гостей ждет ежедневная уличная музыкально-театральная программа "Нарын-Кала и другие мелодии Кавказа", фестиваль кавказско-еврейской кухни с открытой дегустацией "Великий кулинарный путь" и танцевальный вечер под руководством народных хореографов в сопровождении живой музыки.