В Табасаранском районе состоялся Фестиваль культуры – День Мирзы Калукского

9 октября в Табасаранском районе состоялся Фестиваль культуры, в рамках которого прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня поэта – воина Мирзы Калукского.

Фестиваль приурочен к 100-летию образования ДАССР и 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Организация подобного мероприятия стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке администрации Табасаранского района.

В рамках празднования Дня Мирзы Калукского состоялась научно- практическая конференция, посвященная 280- летию разгрома войск Надир — шаха в Дагестане.

В мероприятии приняли участие глава Табасаранского района Магомед Курбанов, депутаты Народного Собрания РД Алавудин Мирзабалаев, Сефер Алиев, представители творческой интеллигенции, общественное деятели, учителя истории образовательных учреждений района.

На конференции были выступления и доклады, посвященные событиям 1741 года, об освободительном движении горцев Дагестана, о личности поэта-воина Мирзы Калукского, возглавившего отряды горцев против иранских завоевателей.

«Жизнь Мирзы Калукского и как поэта, и как воина является примером беззаветной преданности родному краю. Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения должно строиться на примерах таких людей как Мирза Калукский»,- сказал, открывая конференцию, Магомед Курбанов.

С основным докладом на конференции об ирано- дагестанских войнах XVIII века и международном значении событий того времени выступил профессор ДГПУ Магомед Гасанов, который уже несколько десятилетий занимается изучением нашествия Надир-шаха на Дагестан и проделал огромную работу по выявлению и анализу фактического материала. Он обозначил эту борьбу как народно- освободительную, которая стоила жизни более половины жителей Табасарана. Он также предложил раз в три года проводить День Мирзы Калукскогов в районе.

По итогам работы конференции была принята резолюция. После завершения конференции состоялось возложение цветов к памятнику Мирзы Калукского во дворе администрации района.

Основные праздничные торжества Фестиваля в этот же день состоялись на территории Крепости «Семи братьев и одной сестры», куда прибыли гости и жители района. Здесь были организованы выставки традиционных народных промыслов и ремесел, подворья сельских поселений, состязания по национальным видам спорта и состоялась концертная программа с участием звезд табасаранской эстрады.

В ходе мероприятия делегация гостей во главе с руководством района Магомедом Курбановым посетили музей на территории крепости, подворья, осмотрели выставки национальных ремесел.

На официальном открытии концертной программы фестиваля здесь также поприветствовал и поздравил гостей праздника глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

«Мы с вами — потомки народа с многовековой и славной историей и должны помнить и сохранить свою историю, свою культуру, чтобы нынешнее поколение знали своих героев. К сожалению, в связи с ограничениями нам не удалось провести праздник в большом масштабе», — сказал Магомед Курбанов.

Выступил также преподаватель — профессор ДГПУ Магомед Гасанов, который поблагодарил руководство района за организацию праздника. Мероприятие продолжилось концертной программой с участием артистов табасаранской эстрады и творческих коллективов.