ЗАМАНА - ЦУР определил лучших

ЦУР определил лучших

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11 октября, 2021. Понедельник 12:50

Не так давно в Центре управления регионом Республики Дагестан сообщили о создании Муниципальных центров управления во всех городах и районах Дагестана, которые, по словам руководителя ЦУР РД Султана Абдуралимова, так же занимаются выявлением проблем, координацией работ по мониторингу и обработке всех видов обращений граждан.

Накануне ЦУР РД совместно с региональным Минцифры подготовил и опубликовал на своей странице в Инстаграме рейтинг работы новых центров. При этом отмечается, что в настоящее время в районах и городах республики открытие МЦУ находится на разном этапе.

При временно неравных условиях рейтинг определялся по нескольким показателям:

- прохождение обучения по программе «Основы цифровой трансформации»;

- среднее время реагирования на сообщения в системе «Инцидент Менеджмент»;

- доля обработанных обращений на платформе обратной связи без нарушения регламентного срока;

- размещение виджетов на сайтах муниципальных районов и городских округов, заметных при открытии страницы

- итоговый показатель

При оценке эффективности и результативности были выявлены лидеры среди МЦУ, а также те, чья работа пока отстает по показателям.

Первые в списке Махачкала, Тарумовский и Карабудахкентский районы, среди аутсайдеров – Кулинский район, Бежтинский участок и Курахский район.

ЦУР определил лучших
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