ЦУР определил лучших
- Автор Шахри
- 11 октября, 2021. Понедельник 12:50
Не так давно в Центре управления регионом Республики Дагестан сообщили о создании Муниципальных центров управления во всех городах и районах Дагестана, которые, по словам руководителя ЦУР РД Султана Абдуралимова, так же занимаются выявлением проблем, координацией работ по мониторингу и обработке всех видов обращений граждан.
Накануне ЦУР РД совместно с региональным Минцифры подготовил и опубликовал на своей странице в Инстаграме рейтинг работы новых центров. При этом отмечается, что в настоящее время в районах и городах республики открытие МЦУ находится на разном этапе.
При временно неравных условиях рейтинг определялся по нескольким показателям:
- прохождение обучения по программе «Основы цифровой трансформации»;
- среднее время реагирования на сообщения в системе «Инцидент Менеджмент»;
- доля обработанных обращений на платформе обратной связи без нарушения регламентного срока;
- размещение виджетов на сайтах муниципальных районов и городских округов, заметных при открытии страницы
- итоговый показатель
При оценке эффективности и результативности были выявлены лидеры среди МЦУ, а также те, чья работа пока отстает по показателям.
Первые в списке Махачкала, Тарумовский и Карабудахкентский районы, среди аутсайдеров – Кулинский район, Бежтинский участок и Курахский район.
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