С местными фермерскими экологически чистыми продуктами ознакомился заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
На ярмарку были также приглашены сельхозтоваропроизводители из ряда районов республики.
Так, ЗАО «Эркенлъи» представило на продажу лук, картофель, морковь, крестьянско-фермерские хозяйства «Экология» и «Мурад» выставили сыр, творог, сметану, а КФХ «Иман», СПК имени У. Буйнакского и КФХ «Нестуров Гаджимурад» - баранину.
Среди широко представленной продукции Кизилюртовского молочного завода «Колос» особой популярностью у покупателей пользовались сливочное и топленое масло, молоко.
Абдулмуслим Абдулмуслимов от имени руководства Республики Дагестан поздравил сельхозтоваропроизводителей с профессиональным праздником:
«Хочу пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Несмотря на то, что сейчас продовольствие дорожает во всем мире из — за пандемии, цены на ярмарке оказались ниже рыночных на 10 %», -сказал вице-премьер.
Отметим, что свою продукцию на ярмарке представили 40 местных производителей.
Сельхозярмарку провели в Кизилюртовском районе
- Автор Шахри
- 11 октября, 2021. Понедельник 10:16
В субботу, 9 октября, в канун профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
Кизилюртовском районе организовали сельскохозяйственную ярмарку.
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